“Questa è la panzona, questa sono io”: è incinta e si mostra felice in bikini

Manca solo un mese al parto e il fatto che sia incinta non le impedisce di indossare il bikini: ecco cosa ha rivelato sulla gravidanza.

Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, l’amatissimo volto della tv non ha esitato a mostrare tutte le fasi della gravidanza in modo spontaneo ed autentico. Un momento che rende felicissimi sia lei che il suo compagno, ma che inevitabilmente porta a dei cambiamenti via via più evidenti.

Fino a quando le è stato possibile, ha continuato a lavorare in televisione poi ad un certo punto ha preferito prendersi una pausa pur continuando a restare in contatto con i follower. Con loro si è confidata su tutti i dubbi, le emozioni e le paure di questa fase così magica per una donna. Stessa cosa ha fatto il compagno col quale forma una coppia meravigliosa già da molti anni.

La bellissima artista non ha mai nascosto neanche la trasformazione del suo corpo in questi mesi e non ha voluto rinunciare al suo stile in fatto di abbigliamento. Via libera quindi a top, jeans e perfino costumi da bagno a due pezzi: in più di un’occasione l’abbiamo vista attraverso i social mostrare il pancione sfoggiando il bikini in spiaggia e anche stavolta non ha avuto problemi a farlo.

E’ incinta e si mostra in bikini: “Me la vivo bene”

La futura mamma che tutti conosciamo ed apprezziamo per il suo talento artistico è naturalmente Giulia Pauselli, ex allieva e storica ballerina professionista di Amici. Il suo fisico statuario non ha certo bisogno di descrizioni, ma come tutte le donne incinte, anche lei ha visto qualche normalissimo cambiamento da questo punto di vista.

Arrivata ormai all’ottavo mese, ha messo su una decina di chili, ma l’aumento di peso non rappresenta assolutamente un problema per lei che continua a sentirsi ugualmente bella. “È un po’ che non salgo sulla bilancia, sono onesta, ma perché me la vivo bene, sono serena avendo i valori delle analisi tutti ok”, ha raccontato la famosa ballerina compagna di Marcello Sacchetta.

Problemi come la ritenzione idrica e le caviglie gonfie non la abbattono: “La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione è stata la mia ostetrica che mi ha detto: tutta quest’acqua è latte buono di mamma”. In alcune recenti Instagram stories, la Pauselli è apparsa felice e sorridente con un bikini bianco della Tezenis con laccetti.

Il messaggio è piuttosto chiaro: intelligentemente, Giulia non sente disagio per il cambiamento fisico di questo periodo. “Questa è la panzona, questa sono io”: atteggiamento più che giusto, siete d’accordo?

Noi non vediamo l’ora del lieto evento tra circa un mese, e voi?