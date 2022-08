Rai, non avrà un programma per il prossimo anno: arriva il duro sfogo

Escluso dai palinsesti Rai del prossimo anno, non nasconde il suo disappunto sui social: nessun programma per lo storico volto dell’azienda.

I meccanismi della tv sono per lo più sconosciuti al pubblico e capita di non trovare facilmente spiegazioni a dei cambiamenti improvvisi o a delle decisioni inaspettate. Come nel caso della fiction di cui stiamo vedendo la replica in questo periodo, che nonostante il grande successo della prima stagione, non ha avuto un prosieguo.

E’ capitato anche ad un famosissimo volto Rai: nella presentazione dei palinsesti 2022/2023 il suo nome non compare, per lui non ci sarà nessuna trasmissione. Eppure, per decenni è stato una colonna portante dell’azienda e vanta una carriera lunga e ricchissima.

Per la prima volta, il suo pubblico non lo vedrà protagonista di nessun progetto, dopo la sua esperienza lunga quasi vent’anni al timone di una storico programma dell’azienda. L’anno scorso lo abbiamo visto nelle vesti di concorrente de Il Cantante Mascherato e perfino di attore in una serie molto amata.

Per l’anno prossimo, invece, non c’è nulla all’orizzonte per lui e a quanto pare la notizia non gli è stata affatto gradita. Quando TvBlog ha fatto sapere della sua esclusione dai palinsesti, non ha rinunciato a commentare l’accaduto sui social con sarcasmo ed una punta di amarezza.

Rai, nessun programma per lui: arriva la reazione ‘pungente’

Il celebre conduttore rimasto a bocca asciutta per la prossima stagione è ovviamente Giancarlo Magalli che per quasi due decenni è stato il padrone di casa de I Fatti vostri oggi guidato da Salvo Sottile ed Anna Falchi. Per lui c’era stata poi, a fine 2021, la parentesi di Una Parola di Troppo, quiz pomeridiano di Rai Due.

Conclusa anche la sua esperienza come voce narrante del docu-reality Il Collegio dove, a partire dalla settima edizione completamente rinnovata rispetto alle precedenti, sarà sostituito. I tanti fan di Don Matteo ricorderanno poi che il buon Giancarlo ha vestito i panni del Vescovo durante la tredicesima stagione che ha visto l’entrata in scena di Raoul Bova al posto di Terence Hill.

Infine, c’è stata l’avventura a Il Cantante Mascherato a cui Magalli ha partecipato come concorrente insieme alla sua bellissima figlia Michela. Al momento, però, pare che dovrà prendersi una pausa dalla tv e per lui dev’essere stata una novità non facile da digerire. Non a caso, non ha esitato a lanciare una frecciatina delle sue alla Rai al riguardo.

Sul proprio profilo Facebook sul quale è sempre molto attivo, il conduttore ha infatti condiviso la notizia di TvBlog sulla sua esclusione dai palinsesti ed ha scritto: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”.

Non è detto comunque che Giancarlo non troverà una sua collocazione nella programmazione primaverile, ma intanto voi che ne pensate della sua reazione?