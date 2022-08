Era il 2010 quando è apparso a Beautiful: avete riconosciuto l’attore? È stato il protagonista di un’amatissima serie tv.

Quanti personaggi sono passati per Los Angeles nel corso di questi 35 anni? Vi rispondiamo noi: infiniti! E proprio la presenza di continue new entry che creano scompiglio è uno dei segreti del successo di Beautiful.

La soap opera è iniziata ufficialmente nel 1987, anche se in Italia è approdata nel 1990, e nel corso degli anni abbiamo conosciuto tantissimi personaggi, amici e non dei Forrester. Alcuni sono apparsi per poche puntate e non tutti ne ricordano il ruolo. Ad esempio, vi ricordate del personaggio che vi mostriamo in foto? È apparso in Beautiful nel 2010 e i fan più attenti riconosceranno l’attore, che dopo qualche anno è diventato il protagonista di un’amatissima serie tv. Scopriamo tutto.

Il famoso attore è apparso a Beautiful nel 2020 nel ruolo di Graham: lo avete riconosciuto?

Era l’inizio del 2010 quando a Beautiful è arrivato lui, il fotografo di moda Graham Darros, assunto dalla Forrester Creations per una nuova campagna. Un lavoro che durò poco: presto il fotografo passa alla concorrenza e lavora per la campagna di Hope Logan, la Hope for the future. Tra Graham e Hope nacque una bella simpatia e il fotografo decise di inviatre la figlia di Brooke a casa sua. Quello che Hope non si aspettava è che Graham avrebbe tentato di violentarla!

Fortunatamente, tutto si è risolto quando Nick Marone e Sandy Somers li hanno trovati: quest’ultima ha riconosciuto in Graham il ragazzo che aveva abusato di lei anni prima. Mentre Nick ha salvato Hope, Sandy era sul punto di colpire il fotografo, ma è arrivata la polizia, che ha arrestato l’uomo. Questa la breve e turbolenta storia di Graham Darros a Beautiful, ma avete riconosciuto l’attore che ha prestato il volto all’ambiguo fotografo?

Si tratta di Justin Baldoni, che avevamo già visto in serie come Heroes e Febbre D’Anmore, ma che ha raggiunto la grande popolarità nel 2014. L’attore, oggi anche regista, è stato il co-protagonista della serie tv Jane The Virgin: si, è proprio l’affascinante Rafael Solano. Una storia d’amore meravigliosa, quella tra Rafael e Jane, che ha fatto sognare il pubblico per ben cinque stagioni. Ma questa non è l’unica cosa che collega Beautiful a Jane The Virgin.

L’attrice che interpreta Jane, Gina Rodriguez, è sposata con Joe LoCicero, il Vinny Walker di Beautiful! I due si sono conosciuti sul set di Jane The Virgin, dove lui ha interpretato un piccolo ruolo, e non si sono lasciati più. Qualche giorno fa la più bella delle notizie: aspettano il loro primo bebè! Ultima curiosità: a celebrare le nozze dei due attori fu proprio Justin Baldoni, grande amico della coppia. E tu, conoscevi tutti questi interessanti retroscena?