Anticipazioni Grand Hotel, quarta puntata: la confessione sconvolge tutti, accadrà l’impensabile

Le anticipazioni della quarta puntata di Grand Hotel ci dicono che una confessione sconvolgerà tutti: accadrà davvero l’impensabile.

Il Venerdì sera continua a regalarci degli appuntamenti di Grand Hotel ricchi di intrighi e misteri. La serie tv spagnola, giunta alla sua terza ed ultima stagione, non cessa di sorprendere i suoi numerosi sostenitori con dei colpi di scena da togliere il fiato. A proposito, avete visto cosa accadrà nella quarta puntata? Le anticipazioni ci dicono che accadrà l’impensabile.

Una terza puntata di Grand Hotel-intrighi e passioni che ha letteralmente sconvolto ed ha lasciato tutti i suoi spettatori senza parole. A partire dall’omicidio di Belen fino alla clamorosa scoperta che Alicia, Julio e Maite hanno fatto su Diego, l’appuntamento andato in onda Venerdì 5 Agosto difficilmente verrà dimenticato. Anche il quarto, che andrà regolarmente in onda tra esattamente sei giorni, non sarà affatto da meno. Abbiamo letto, infatti, le sue anticipazioni ed abbiamo scoperto che accadrà davvero di tutto. La confessione shock di Andres ha lasciato tutti di stucco e si farà di tutto per comprovare la sua innocenza. Fate molta attenzione, però: oltre a questo ‘caso’ da risolvere, gli inquilini del Grand Hotel dovranno fronteggiare nuove avversità. Insomma, non mancherà assolutamente nulla in questa quarta puntata. Cerchiamo di capire ogni cosa da vicino.

Grand Hotel quarta puntata, le anticipazioni: colpo di scena clamoroso

La terza puntata di Grand Hotel-intrighi e passioni si è conclusa con una confessione shock: Andres ha confessato l’omicidio della sua amata Belen. Sarà stato lui? Staremo a vedere! Fatto sta che la misteriosa scomparsa della donna e la mani insanguinate del giovane, gli fanno realmente credere che sia stato lui ad ucciderla, spingendolo a confessare l’omicidio. Da qui, quindi, si capisce chiaramente che la quarta puntata della serie tv spagnola, quella che andrà in onda il 12 Agosto, sarà completamente concentrata su Andres e il tentativo da parte dei suoi tre amici di comprovare la sua innocenza. Procediamo con ordine e scopriamo insieme le anticipazioni.

Nel primo episodio di questa quarta puntata, ci sarà una clamorosa new entry: arriverà, infatti, un detective pronto a giustiziare il giovane Andres. Le cattive notizie, però, non sono affatto finite qui. Maite, Julio ed Alicia continuano la loro ricerca per capire cosa nasconde Diego, ma si imbatteranno nel ritrovamento di un nuovo cadavere. Nel frattempo, il detective Ayala tenterà di capire chi è l’assassino di Celia Valledur, ma Donna Teresa non sembrerebbe ‘giocare’ a suo favore.

Nel secondo ed ultimo episodio della serata, manca pochissimo alla condanna di Andres. A prendere, però, le sue difese, c’è Maite, che seppure giovanissima e con poca pratica capisce chiaramente che col mancato ritrovamento del corpo di Belen non si può affatto dire che la ragazza sia morta. Molto presto, però, accadrà l’impensabile: verrà ritrovato un cadavere decisamente sfigurato ed irriconoscibile, che il capo Bazan attribuirà a Belen. Tutto sembrerebbe essere pronto per la condanna a morte per Andres, ma il detective vuole vederci ancora chiaro.

Insomma, ci attende una puntata totalmente imperdibile, non lo pensate anche voi?