Da Miss Italia ad oggi: com’è cambiata negli anni Miriam Leone? Da restare di stucco

Com’è cambiata negli anni Miriam Leone? La trasformazione dell’attrice italiana dai tempi di Miss Italia ad oggi: resterete di stucco.

Miss Italia ha letteralmente stravolto la vita di Miriam Leone! È proprio dopo aver partecipato al famoso concorso di bellezza nel 2008 ed aver conseguito la vittoria che la giovane siciliana è diventata un’attrice affermatissima. Com’è cambiata, però, negli anni?

Sono tantissime le attrici nostrane famosissime o conduttrici adorate che hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo partecipando a Miss Italia. Caterina Balivo, ad esempio, vi ha preso parte nel 1999 ed è subito diventata amatissima. Come anche Miriam Leone. La giovane siciliana è stata una delle concorrenti in gara nel famoso concorso di bellezza nel 2008. E non solo ne è stata la sua vincitrice indiscussa, ma ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo.

Ad oggi, Miriam Leone è tra i volti più apprezzati dello spettacolo nostrano. Attrice famosissima, la bella siciliana ha messo tutti d’accordo sin dalla sua prima apparizione televisiva. Ed ancora adesso è amata! In molti, però, si chiedono come sia cambiata nel corso degli anni. All’epoca della sua partecipazione era giovanissima, oggi è una splendida donna, ma in tutto questo tempo com’è cambiata? Vedere la trasformazione della Leone nel tempo vi lascerà davvero senza parole.

Com’è cambiata Miriam Leone da Miss Italia ad oggi

Aveva il numero 97, Miriam Leone al momento della sua partecipazione a Miss Italia nel 2008, ma la bella siciliana non è affatto arrivata tra gli ultimi posti. La sua bellezza non è affatto passata inosservata e – dopo essere stata ripescata nel corso delle serate precedenti – ha sbaragliato la concorrenza ed ha ottenuto il titolo di reginetta d’Italia. Di anni sono passati da quel momento, ma Miriam Leone non si è affatto più fermato nel mondo dello spettacolo. Subito dopo la sua vittoria a Miss Italia, infatti, si è immediatamente messa a studiare e – dapprima come conduttrice ed, in seguito, come attrice – ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ancora oggi rientra tra quei volti più amati dal pubblico italiano.

Com’è cambiata, però, negli anni Miriam Leone? Oggi il suo fascino non passa assolutamente inosservato. E che sia truccata o no, l’attrice siciliana incanta sempre tutti con la sua bellezza. Dalla sua vittoria a Miss Italia ad oggi, però, com’è cambiata? Abbiamo rintracciato un vecchio scatto della Leone ai tempi del concorso di bellezza, vi assicuriamo: resterete davvero senza parole. Non ci credete? Guardate un po’ qui:

A parte il colore dei capelli – in realtà, siamo abituati ai suoi cambi di look – Miriam Leone sembrerebbe non essere affatto cambiata negli anni. Oggi, sicuramente, vanta di una bellezza più matura, ma non si può affatto dire che l’attrice sia diversa dai tempi di Miss Italia.