Forse non tutti sanno che faceva Gerry Scotti prima del successo in tv

Oggigiorno è un conduttore amatissimo, ma non tutti sanno che cosa faceva Gerry Scotti prima del suo successo in tv: l’avreste mai detto?

Siete pronti al suo ritorno in tv? Oltre a farci compagnia il Sabato sera con le repliche del Guinness World Record, Gerry Scotti è pronto ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con la nuova edizione di Caduta Libera. Terminato Avanti un altro, quindi, l’amatissimo conduttore ritornerà al timone del famoso e seguito quiz del pre-serale Mediaset.

Sono tantissimi i volti che si alternano sui nostri piccoli schermi, ma quello di Gerry Scotti è sicuramente tra i più apprezzati. Conduttore amatissimo e colonna portante di tantissimi programmi di successo, il buon Virginio vanta una carriera piuttosto impressionante. Fate attenzione: a partire dalla prossima stagione televisiva, l’amato Scotti continuerà ad essere uno dei punti cardine dell’azienda di Cologno Monzese. Altro che pensione – anche se in merito ha già espresso il suo pensiero – Gerry Scotti è ancora più inarrestabile!

Tutti lo amano, ma in pochissimi lo conoscono alla perfezione! Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa facesse Gerry Scotti prima del suo successo in tv? Quando si trova in video, il conduttore è un vero e proprio ‘animale da palcoscenico’, ma non tutti immaginano che i suoi esordi non sono affatto stati col piccolo schermo. Curiosi di saperne di più?

Cosa faceva Gerry Scotti prima del successo in tv? In pochi lo immaginano

Sono tanti i lati che non conosciamo di un personaggio famoso. Sapevate, ad esempio, che Nina Zilli fosse stata fidanzata con un volto amatissimo? Se questo piccolo ‘retroscena’ sulla vita privata dell’amata cantante italiana ha lasciato tutti senza parole, scoprire cosa faceva Gerry Scotti prima del successo in tv non sarà affatto da meno. Tra qualche giorno sarà al timone di una nuova edizione di Caduta Libera, ma vi siete mai chiesti cosa facesse l’amatissimo conduttore televisivo prima di intraprendere il suo cammino in questo mondo?

Non solo Caduta Libera e Guinness World Record, ma Gerry Scotti vanta la conduzione di tantissimi programmi di successo. Come dimenticare, ad esempio, Passaparola – su cui, proprio recentemente, la famosa conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione ‘shock’ – o anche Chi vuol essere milionario?. Insomma, il curriculum del buon Virgilio è decisamente ricchissimo. Sapete, però, che i primi passi in questo mondo l’amato Scotti non li ha mossi in tv? In molti, molto probabilmente, lo sapranno già, ma il famoso conduttore – prima ancora di approdare sul piccolo schermo – ha lavorato nelle radio. È proprio come conduttore radiofonico, infatti, che si è fatto ampiamente conoscere ed apprezzare per poi approdare in tv qualche anno dopo.

Un retroscena davvero incredibile, quello che vi abbiamo appena svelato su Gerry Scotti. Voi lo sapevate?