Dopo tanto dolore, è di nuovo incinta: “La gioia è tornata”

Due anni fa ha perso il bambino che aspettava, ma ora ha annunciato di essere di nuovo incinta: ha mantenuto il ‘segreto’ per diverso tempo.

Era in attesa di un terzo bebè che si sarebbe dovuto chiamare Jack, ma a causa di un aborto spontaneo, lo ha perso soffrendo per lungo tempo. Un dolore che l’ha spinta a rifugiarsi nell’alcol e a cercare di elaborare il lutto scrivendo un libro. Ora, però, annuncia a sorpresa di essere di nuovo in dolce attesa.

La famosa modella americana lo ha fatto sapere tramite un post su Instagram in cui si mostra col pancione. Nella didascalia al selfie rivela che sapeva da tempo di aspettare un terzo figlio, ma che ha preferito tacere finora per paura che quel sogno potesse infrangersi ancora una volta.

“Dopo ogni visita mi dicevo ‘ok, se è sano oggi lo annuncio, ma poi mi ritrovavo a tirare un sospiro di sollievo ad ogni suo battito cardiaco e capivo di essere ancora troppo nervosa”, scrive ammettendo anche che non è stato per nulla semplice mantenere il ‘segreto’ così a lungo.

Quando nel 2020 documentò la tragedia della perdita di suo figlio sui social e quel gesto fu molto criticato. Lei però spiegò di sentire il bisogno di condividere quel dolore: “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma. Quelle foto sono per le persone che ne hanno bisogno”. Pensate di sapere di chi parliamo?

E’ di nuovo incinta: lei e suo marito possono tornare a sorridere

La coppia in questione è quella formata dalla modella 36enne Chrissy Teiger e da John Legend. Sebbene sia riuscita liberata dalla spirale dell’alcol in cui era finita, la bellissima americana, già madre dei piccoli Luna e Miles di 6 e 4 anni, è stata inevitabilmente segnata da quella gravidanza mai portata a termine. “Ora che non uso l’alcol per intorpidire il dolore, la sofferenza rimane lì in attesa di essere riconosciuta”, aveva scritto la Teiger mesi fa su Instagram.

“Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue” aveva raccontato Chrissy al culmine della disperazione in quel doloroso frangente.

Di origini norvegesi e thailandesi, la Teiger è nata a Delta, nello Utah, ma è cresciuta in California. Prima di diventare un volto noto delle passerelle internazionali, aveva lavorato come commessa. Nel 2017 Forbes l’aveva messa al terzo posto nella classifica delle modelle più pagate. Sposata dal 2013 col famoso musicista, è apparsa nel videoclip di All of me, brano di grande successo di quest’ultimo.

Nonostante il dolore non potrà mai essere cancellato, questa nuova gravidanza restituirà alla famosa coppia la felicità che credevano di aver perso per sempre.