I due amatissimi ex di Amici si riuniranno presto per un motivo incredibile; la novità fa impazzire i telespettatori.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. E tra le prime trasmissioni a tornare in onda dopo il consueto stop estivo c’è anche Amici di Maria De Filippi.

Secondo le ultime indiscrezioni di Amici News, il talent show di Canale 5 dovrebbe partire domenica 18 settembre. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi che si metteranno in gioco in tv, c’è una notizia che riguarda due protagonisti della passata edizione del talent show. Due ex allievi di Amici 21 che presto si riuniranno per un evento da non perdere. Siete curiosi di sapere tutto? Siete nel posto giusto.

Due amatissimi ex di Amici 21 si riuniranno: ecco dove e quando

Amici di Maria De Filippi è, ormai, un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da più di venti anni seguono il percorso degli allievi nella scuola più famosa della tv. Cantanti e ballerini che, attraverso le lezioni di insegnanti e professionisti, inseguono il loro sogno. A trionfare, nella scorsa edizione, è stato il cantante Luigi Strangis, mentre il primo posto della categoria ballo è andato a Michele Esposito. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlarvi. E di una sua meravigliosa collega.

Tra qualche settimana, infatti, Michele e Carola Puddu balleranno nuovamente insieme! I due hanno incantato tutti nel corso della passata edizione di Amici, in particolare al serale i loro passi a due di classico sono pura poesia. E, ben presto, il pubblico potrà ammirarli di nuovo: dove e quando? A comunicarlo è stata proprio la ballerina sarda, attraverso il suo canale Instagram: “Con grande gioia finalmente vi posso annunciare che tornerò a ballare insieme a Michele il 27 agosto a Cervia. Balleremo al gala in onore di Carla Fracci. Grazie a Kledi per averci invitati”.

Una splendida notizia per i fan dei due ballerini, che tra qualche settimana incanteranno il pubblico di Cervia. Chi di voi andrà alla serata?

Cosa sappiamo di Amici di Maria De Filippi 22

La ventiduesima edizione di Amici partirà a settembre, come è successo per la passata edizione. Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione? Tantissime novità. A partire dai professori: ci saranno alcuni clamorosi cambi. Veronica Peparini e Anna Pettinelli lasceranno la trasmissione dopo anni e, al loro posto arriveranno Arisa e ed Emanuel Lo. Per entrambi non è la prima volta: lei è stata prof di canto, mentre lui è apparso sia nel ruolo di insegnante di hip hop, che nei panni di giudice delle sfide esterne. Non ci resta che attendere settembre per conoscere tutte le sorprese e le novità. Noi non vediamo l’ora, e voi?