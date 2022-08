È finita! Non stanno più insieme da mesi, ma solo ora lo dicono pubblicamente

Annunciata la rottura tra i due famosi ex fidanzati: per la prima volta rivelano che non stanno più insieme, la notizia lascia i fan basiti.

Continuano le brutte notizie sul fronte sentimentale di molti personaggi noti: ormai, sembra evidente che la bella stagione 2022 non sia ‘amica dell’amore’. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e Totti, quella tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri e diverse altre coppie consolidate, arriva un annuncio da parte di altri due volti amatissimi che lascia i fan increduli.

Lui è un cantante la cui carriera è esplosa nel 2016 con un brano diventato un tormentone estivo e che ancora oggi tutti ricordano. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e in poco tempo è approdato anche alla conduzione. Qualche anno fa ha avuto infatti l’opportunità di affiancare nientemeno che Pippo Baudo alla guida di Sanremo Giovani. Quest’anno ha avuto poi un altro ruolo nella celebre kermesse canora accanto ad Orietta Berti.

La storia con la sua ormai ex fidanzata è iniziata nel 2019, dopo che il cantante aveva annunciato ufficialmente la fine della sua precedente relazione durata circa tre anni. Lei è una famosa youtuber originaria di Verona appassionata di tatuaggi e look stravaganti legata professionalmente a Fedez. Pensate di aver capito di chi stiamo parlando?

Non stanno più insieme: brutto colpo per i fan della coppia

Tramite delle storie sul proprio profilo Instagram il celebre artista ha comunicato di essere tornato single, ma ciò che ha lasciato tutti sbalorditi è stato il fatto che i due si sono lasciati in realtà da ben cinque mesi!

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta”, ha esordito. Come molti avranno intuito, lui è Fabio Rovazzi che con la sua Andiamo a comandare ci ha fatto ballare e divertire durante l’estate di sei anni fa. Proprio lui ha condotto con Orietta Berti la parte del Festival di Sanremo 2022 tramessa dalla Costa Toscana.

Dal 2019 era fidanzato con la youtuber Karen Rebecca Casiraghi, meglio nota come Karen Kokeshi, che appartiene alla casa discografica di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni è stato colui che ha lanciato la carriera di Rovazzi, poi tra loro c’era stato un litigio e le loro strade si sono separate per un po’.

Come dicevamo, in alcune Ig stories, il cantante ha rivelato che lui e Karen non stanno più insieme da tempo e, a quanto pare, senza rancori: “Ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono”. Dal canto suo, Karen ha confermato, sempre sui social, quanto detto dall’ex: “Sono stati 3 anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale a cui vorrò sempre bene”.

Un boccone amaro per i fan ma, ad ogni modo, auguriamo il meglio ad entrambi.