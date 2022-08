È finita tra una delle coppie più belle di Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale non lascia più spazio a dubbi, si sono lasciati.

Le voci di una presunta crisi erano già nell’aria da diverse settimane, ma i fan dell’amatissima coppia nata a Uomini e Donne non avevano ancora perso le speranze. Almeno fino a quando, con un messaggio su Instagram, l’ex tronista ha annunciato ufficialmente la rottura.

Dopo giorni di ipotesi e indiscrezioni, la conferma della fine della storia è arrivata proprio dal diretto interessato, che non ha lasciato spazio a molti dubbi con le sue parole: “Non stiamo più insieme”. Scopriamo i dettagli di questa notizia, che ha spezzato il cuore dei fan della coppia.

Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia: l’annuncio spegne le speranze dei fan

“Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi, che è una sola”. Dopo giorni di indiscrezioni trapelate sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e parlare della sua situazione sentimentale. Purtroppo, le voci di crisi sono state più che confermate: la storia d’amore nata in tv è finita.

“Io e Chiara non stiamo più insieme! Continuate a volerci bene”. Queste la parole di Davide Donadei, che attraverso la sue stories di Instagram ha annunciato la fine della sua relazione con Chiara Rabbi. Relazione iniziata proprio a Uomini e Donne, a febbraio del 2021, quando il tronista scelse proprio lei, preferendola alla corteggiatrice ‘rivale’, Beatrice Buonocore. I due hanno vissuto una splendida storia d’amore, fatta di cose semplici e progetti, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Cosa?

I motivi della rottura non sono stati resi noti, ma, a quanto pare, la decisione di chiudere è partita da Davide. Motivo per il quale una parte dei fan si è scagliata contro l’ex tronista, ‘schierandosi’ con Chiara. Per questa ragione, proprio quest’ultima ha deciso di intervenire e attraverso le sue stories ha invitato tutti a non attaccare Davide: “Se non sono io a odiarlo o insultarlo perché vi sentite in diritto voi?”, spiega l’ex corteggiatrice, che definisce Davide una persona speciale che si fa in quattro per chi ama, un ragazzo educato e gran lavoratore.

Gran belle parole, quelle di Chiara, che, nonostante la sofferenza, ci ha tenuto a difendere e tutelare quello che per più di un anno è stato il suo amore. Ci sarà un ritorno di fiamma o siamo davanti ad una rottura definitiva? I fan si augurano di rivederli insieme, ma noi non possiamo che augurare loro tanta felicità, insieme o separati.