In lacrime sui social si mostra su un letto d’ospedale: dramma per l’amatissimo attore

L’amatissimo attore in lacrime sui social steso su un letto d’ospedale: vederlo in quelle condizioni ha preoccupato tutti, come sta adesso

Con un post sui social l‘amatissimo attore e cantante ha fatto sapere di trovarsi in ospedale pronto per entrare in sala operatoria. Aveva l’aria visibilmente preoccupata, e con le lacrime agli occhi ha condiviso l’ultimo post prima di sottoporsi ad un intervento. Solo dopo ha fatto sapere le sue condizioni.

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre. Un disegno a metà.. Ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va“, ha usato le frasi di una delle sue celebri canzoni come didascalia utilizzata sotto la foto in cui è apparso in lacrime. A questa ha poi aggiunto: “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via“. Ma cosa è successo? E soprattutto, di chi si tratta?

Grande spavento per l’attore, finito in ospedale: cosa è successo

Protagonista dello scatto che ha fatto prendere a tutti un bello spavento l‘amatissimo attore e cantante Attilio Fontana, compagno di vita della splendida attrice e scrittrice Clizia Fornasier. Con la donna, i due hanno costruito una splendida famiglia. Il loro amore è sbocciato dietro le quinte del seguitissimo programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. Era il 2013 quando i due si sono conosciuti e da allora sono una coppia davvero fantastica. Dal loro amore sono nati due splendidi bimbi, Blu Francesco Pio e Mercuzio. Gli scatti social dell’intera famiglia sono dolcissimi.

In un post sui social, l’attore Attilio Fontana si è immortalato in un autoscatto in cui appariva su un letto d’ospedale pochi istanti prima di posare il telefono cellulare e sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Subito poco dopo la pubblicazione del post, immediati sono stati i commenti di amici, colleghi e follower che hanno lasciato un messaggio per il compagno di vita di Clizia Fornasier.

Non sono ovviamente state rese note le motivazioni che hanno portato l’artista a doversi sottoporre all’intervento chirurgico. Tuttavia, dopo l’enorme preoccupazione è tornato sui social ragguagliandoci sulle sue condizioni di salute. Come sta adesso?

Come sta adesso Attilio Fontana

Dopo lo scatto in cui era apparso in lacrime e preoccupato, in cui aveva scritto alla fine della sua frase didascalica: “Casella imprevisti, ci vediamo al Via!”, Attilio Fontana è poi tornato sui social.

” ‘Tagliando’ fatto”, ha scritto nell’ultimo post pubblicato in cui fa sapere di star bene. Dopo aver ringraziato tutti per l’incredibile affetto ricevuto, ha chiarito che non intendeva diffondere preoccupazioni in giro, ma utilizzando il suo profilo social come ‘diario di bordo’, ha scelto di condividere e documentare anche questa esperienza. Perché la vita, si sa, non è fatta solamente di cose belle e l’attore che ha scelto da sempre di mostrarsi nella sua naturalezza, senza filtri e senza maschere, ha voluto raccontare anche un’esperienza di vita come questa.