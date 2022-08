“Lui voleva dei figli tutti suoi e io no” : l’ex del Grande Fratello torna single

“Lui voleva dei figli tutti suoi e io no” : l’ex concorrente del Grande Fratello torna single e spiega nel dettaglio i motivi della rottura.

È stata una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello e, da poco, è di nuovo single. A confermarlo è stata proprio lei attraverso le sue stories di Instagram.

Attraverso una serie di video postati nelle sue stories, l’ex volto del reality ha confermato le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni: la sua storia d’amore è giunta al termine. Con estrema sincerità, l’influencer ha rivelato anche i motivi della rottura.

L’amatissima ex del Grande Fratello è tornata single: “Ho dovuto lasciarlo”

“Una storia d’amore di due anni bellissimi, una favola, con tanta passione. Mio miglior amico, mio complice, mio amante, la sua famiglia carinissimi, gli voglio un sacco di bene. Ma, purtroppo, ho dovuto tagliare e chiudere questo bellissimo libro”. Inizia così il lungo racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello che, attraverso Instagram, ha raccontato i motivi della fine della sua storia.

Una storia molto punita e onesta, senza alcun tradimento da parte di entrambi, ci tiene a precisare l’influencer. Che a questo punto rivela: “Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare, questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che posso sembrare egoista, in questo periodo in cui tutte sono incinta, io non sento questa necessità”. Queste le parole di Guendalina Canessa, che ha annunciato la fine della sua storia col giocatore di basket Claudio Tommasini. I due si sono lasciati dopo due anni perché l’ex concorrente del GF non vuole diventare ancora mamma e non c’erano le basi per costruire un futuro insieme: “Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta“. La Canessa è, infatti, mamma di Chloe, nata 12 anni fa dalla relazione con Daniele Interrante.

“Una scelta pensata, una scelta doverosa, una scelta triste, ma ho dovuto farlo“, spiega Guendalina, che ammette di trovarsi un periodo di sofferenza, durante il quale si aiuta con la compagnia degli amici e del suo cagnolino.

Guendalina Canessa al Grande Fratello

Oggi è famosissima sui social e in tv, ma ricordate il suo percorso nella casa del GF? Era il 2007 quando ha partecipato alla settima edizione del reality show di Canale 5, allora condotto da Alessia Marcuzzi. A trionfare quell’anno fu Milo Coretti e Guendalina si aggiudicò il terzo posto. Ma i fan più attenti si ricorderanno che la Canessa rientrata nella casa anche nel 2019, nell’edizione condotta da Barbara D’Urso, nelle vesti di guest star per due settimane. Secondo le prime indiscrezioni, Guendalina doveva essere anche nel cast del prossimo GF Vip, ma pare che la voce sia stata smentita. Vi piacerebbe rivederla come ‘vippona’?