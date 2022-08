“Non stiamo più insieme”: l’annuncio dell’attrice è un colpo durissimo per i fan; la comunicazione è arrivata attraverso i social.

“Ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade nella sua vita privata”. Questo il motivo che ha spinto la famosa attrice ad annunciare pubblicamente la fine della sua storia d’amore.

Attraverso una story condivisa su Instagram, la giovane star ha ufficializzato la fine della sua relazione con il famoso cantante. Una storia che è durata alcuni anni e che ha fatto sognare i fan. Fan che sono rimasti assolutamente spiazzata dall’annuncio dell’attrice. Scopriamo di più su questa triste novità.

L’annuncio dell’attrice spezza il cuore dei fan: “Non stiamo più insieme”

Non è un periodo particolarmente fortunato per le coppie vip. Poco fa vi abbiamo parlato della fine della storia di un’amatissima coppia nata nello studio di Uomini e Donne: l’annuncio della rottura è arrivato attraverso le stories di Instagram dell’ex tronista. È accaduto lo stesso per un’altra coppia storia, super apprezzata dai fan. Ad annunciare la fine della storia è stata la famosa attrice, attraverso un messaggio postato sul suo seguitissimo canale Instagram. La star spiega di non essere più interessata a ricevere informazioni sulla vita sentimentale del suo ormai ex: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’“, si legge all’inizio del messaggio. Di chi stiamo parlando?

Di Fred De Palma e Beatrice Vendramin, che non sono più una coppia. Non è chiaro il motivo della rottura, né quando questa sia avvenuta. Ma dalle parole della 22 enne si evince che la relazione sia terminata già da diverso tempo. “Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”, ha aggiunto nelle sue stories. La coppia è nata nel 2019, ma non ha mai condiviso tantissimi momenti privati sui social. Ragion per cui i fan non avevano intuito della fine della relazione, nonostante i due non si mostrassero insieme da un bel po’.

Stando a quanto rivela Beatrice nelle story, il cantante 32 enne avrebbe già voltato pagina, essendo stato immortalato da alcune fan con altre donne. Fan che, pensando di farle un favore, hanno inviato le immagini alla giovane milanese. È per questo motivo che ha deciso di rendere pubblica la fine della sua storia con Fred, sulla vita privata del quale non vuole più essere informata.

Beatrice Vendramin è molto amata dai più giovani: è una delle protagoniste della seguitissima sit comedy della Disney, Alex & Co, dove interpreta il ruolo di Emma. L’abbiamo vista anche sul grande schermo, dove ha debuttato nel film Come diventare grandi nonostante i genitori. Prima di scoprire la passione per la recitazione, ha iniziato a lavorare come modella, sin da bambina.