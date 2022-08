In pochissimi hanno visto la sorella di Antonella Clerici: come si chiama e che cosa fa nella vita

In pochissimi hanno mai visto la sorella di Antonella Clerici, sapete che cosa fa? Come si chiama e di che cosa si occupa nella vita.

Sembrerebbe proprio che il mese di Settembre sia quello dei grandi ritorni! Oltre a riprendere la vita normale da parte della gente ‘comune’, vi è anche il ritorno in onda dei nostri programmi preferiti. Non solo, quindi, il GF Vip – anche se non si sa ancora con certezza la data di inizio – Uomini e donne e tanti altri, ma anche È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Dopo aver detto ‘addio’ a La prova del cuoco, Antonella Clerici è ritornata in onda su Rai Uno con un programma fatto su misura per lei. Sì, proprio com’è accaduto con Alessia Marcuzzi! Al timone di ‘È sempre mezzogiorno’ per il terzo anno consecutivo, la conduttrice è pronta ad intrattenere il pubblico di Rai Uno poco prima del pranzo, consigliando succulenti piatti da cucinare e preziosi trucchetti. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile!

In attesa, però, di poterla rivedere sul piccolo schermo vi chiediamo: avete mai visto sua sorella? In diverse interviste, Antonella Clerici ha svelato di avere un ottimo rapporto con lei nonostante i quattro anni di differenza, ma chi è? E, soprattutto, cosa fa nella vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Chi è e che cosa fa nella vita la sorella di Antonella Clerici

Così come Stefano De Martino, anche Antonella Clerici potrà sempre contare sull’appoggio e affetto di sua sorella. Le due, come dicevamo precedentemente, hanno ben quattro anni di differenza, ma vantano di un rapporto da invidiare. “È un po’ la mia coscienza. Ci sentiamo almeno due volte al giorno ed ogni quindici giorni lei viene a Roma”, ha spiegato un po’ di tempo fa l’amatissima conduttrice sulle pagine del settimanale Chi. Si tratta, quindi, di un rapporto davvero simbiotico. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Come si chiama e che cosa fa nella vita la sorella di Antonella Clerici?

A differenza dell’amatissima conduttrice, sua sorella ha scelto di intraprendere un percorso professionale completamente opposto al suo. Sul web, infatti, si legge che Cristina Clerici – è questo il suo nome – svolga la professione da psicologa. “Finge di non conoscermi quando qualche cliente nota la somiglianza con me”, ha raccontato al giornale diretto da Alfonso Signorini. Cos’altro occorre sapere sulla sorella di Antonella Clerici? Purtroppo, le notizie che abbiamo a disposizione sul suo conto sono davvero minime. Sul web, si legge che viva a Legnano e che non abbia figli. Eccole qui in uno scatto insieme:

Svolgono due stili di vita completamente diversi tra loro, ma non si può dire che Antonella e Cristina siano sorelle: sono due gocce d’acqua!