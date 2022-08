La giovane è stata tra le prime eliminate di Masterchef 2, ma sapete che oggi fa tutt’altro? Non immaginereste mai di che cosa si occupa.

Per chi non si è perso nemmeno una replica della sua terza edizione su Cielo, non può assolutamente mancare all’appuntamento quotidiano di Masterchef 2. Entrato nel vivo del gioco, il talent fa rivivere ai suoi ammiratori tutte le emozioni della sua seconda edizioni, ripercorrendo tutte le sfide e i piatti che si sono alternati tra le sue cucine.

Tantissimi i concorrenti che hanno preso parte alla seconda edizione di Masterchef 2, ma altrettanto numerosi coloro che sono entrati nel cuore del suo pubblico. Chi ha seguito una recentissima replica, infatti, sa benissimo che tra le prime eliminate del talent è stata una giovanissima studentessa. A condizionare fortemente la sua uscita, purtroppo, è stato un uovo in camicia non cotto alla perfezione che non è passato inosservato agli occhi dei tre giudici. La giovane, quindi, ha abbandonato il suo sogno di diventare la seconda Masterchef italiana troppo presto. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Dalla sua eliminazione sono trascorsi circa 10 anni, ma com’è cambiata la sua vita dopo il talent? Quella di Agnese, come raccontato in un nostro articolo, sembrerebbe che sia cambiata in meglio, la sua invece?

Tra le prime eliminate di Masterchef 2, com’è la sua vita oggi? Fa tutt’altro!

Breve, ma intenso: proprio così potremmo descrivere il percorso della giovanissima aspirante cuoca tra le prime eliminate di Masterchef 2. Sin dai ‘provini’, la ragazza aveva dimostrato ai tre giudici di avere una forte passione per la cucina e che – nonostante la sua età – era davvero intenzionata a raggiungere il titolo di vincitrice, ma purtroppo non è stato così. L’uovo in camicia, cucinato durante una prova scelta dalla sua collega Suien, non le ha dato ragione. E i giudici hanno scelto proprio lei da eliminare. “Credo di aver talento, ma non tecnica”, ha spiegato Regina Finocchiaro alle telecamere del programma dopo la sua eliminazione. Cos’è successo, però, dopo il suo percorso nel talent? Anche lei come Eleonora – concorrente della terza edizione – è ritornata alla sua vita di sempre? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si.

Ai tempi della sua partecipazione al programma, Regina era una studentessa di ingegneria. Adesso, da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che non solo si sia laureata, ma che svolga a tempo pieno questo suo lavoro. A questo, poi, ha aggiunto la sua passione per il calcio e la bici. Non ci è dato sapere se la cucina sia ancora una costante della sua vita. Regina, infatti, ha il profilo Instagram chiuso, rendendoci impossibile scoprire qualche ‘dettaglio’ in più sul suo conto. Data la sua bravura in cucina, però, ci auguriamo vivamente che non abbia affatto perso questa sua passione.

Aveva talento da vendere, vero?