“Quante emozioni”, gioia incontenibile per l’attrice: è nato il suo terzo figlio

La sua bella famiglia si è allargata: una settimana fa è nato il suo terzo figlio dell’attrice che solo ieri sera ne ha dato notizia.

E’ arrivato a scaldare il cuore di tutti il dolce annuncio della famosa attrice, che nella serata di ieri ha finalmente rivelato di essere diventata mamma per la terza volta. “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00, è venuto alla luce Elia Maria Michelini!”, si legge a corredo delle tenere foto di famiglia pubblicate su Instagram.

Negli scatti, che subito sono stati inondati di migliaia di like, compaiono il nuovo arrivato, suo marito e gli altri suoi due bambini, Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente l’11 febbraio 2018 ed il 5 ottobre 2019. Il lieto evento risale quindi esattamente ad una settimana fa, ma fino a ieri sera la coppia ha cercato di mantenere tutto nella riservatezza più assoluta.

Ad ingrandire la famiglia dell’interprete è un maschietto. Come rivelato dalla stessa attrice, anche a lui è stato dato un doppio nome, proprio come successo ai fratellini. La scelta di aggiungere “Maria” a tutti i loro figli è dovuta alla grande fede che la mamma e il papà hanno nella Madonna. Indovinate chi è la talentuoso volto del cinema che sta vivendo questa immensa gioia! Vi diamo un indizio: è anche un’ex Miss Italia!

E’ mamma per la terza volta: è nato il figlio dell’amatissima attrice!

E’ stata Giusy Buscemi a dare la bellissima notizia: ha dato alla luce il suo bebè ed ora si prepara ad affrontare il faticoso ma anche meraviglioso ed emozionante viaggio di tutte le mamme tra biberon, pannolini, pianti in piena notte e dentini che spuntano.

Nata a Mazara del Vallo il 13 aprile del 1993, ha esordito al cinema e ad oggi vanta la partecipazione a pellicole e serie tv molte conosciute come I Medici, Fratelli unici, La Dama velata, Un passo da cielo e Doc – Nelle tue mani, dove veste i panni della psicologa Lucia Ferrari. Tra l’altro, sapevate che la bella siciliana ha preso parte anche ad alcune rappresentazioni ambientate in epoche passate dei documentari di Alberto Angela?

L’ex Miss Italia 2012 è felicemente sposata dal 2017 con Jan Michelini. I due si sono incontrati sul set di Don Matteo perché suo marito, che a dispetto del nome è italianissimo, lavora proprio come regista. Laureatosi in Scienze della Comunicazione di Massa e Cinema, ha lavorato ad alcune pubblicità arrivando poi a collaborare con registri celeberrimi come Mel Gibson. Le nozze sono arrivate a coronamento di un amore che durava già da due anni.

“Dono immenso la Vita!” scrive la Buscemi e l’immagine della sua splendida famiglia rappresenta appieno questa affermazione, siete d’accordo?