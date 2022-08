La ricordate all’Isola dei famosi? Dimenticatela così, ha completamente stravolto il suo look

La ricordate all’Isola dei famosi? Dimenticatela così, l’ex naufraga ha completamente stravolto il suo look.

È stata una delle protagonista assolute della penultima edizione de L’Isola dei Famosi, quella vinta da Awed nel giugno del 2021. Parliamo dell’influencer e modella Miryea Stabile, che avevamo già visto in tv in altre trasmissioni di successo.

Ha partecipato alla sfida “Belli contro Brutti” a Ciao Darwin, ma, soprattutto, la Stabile ha raggiunto la popolarità con l’esperienza a La Pupa e il Secchione, dove è stata proclamata vincitrice, in coppia con Luca Marini. Vittoria arrivata a fine febbraio del 2021 e, poco dopo, Miryea ha iniziato la sua avventura in Honduras: la concorrente si è unita al resto dei naufraghi a metà marzo. E, in poco tempo, ha conquistato il pubblico con la sua semplicità, mostrando lati di sé inediti e tante fragilità. Oggi, invece, vi mostriamo il suo nuovo look, decisamente rivoluzionato: curiosi di vedere cosa ha fatto ai suoi capelli? Siete nel posto giusto!

Ricordate Miryea Stabile all’Isola dei Famosi? Oggi ha cambiato look

Nonostante sia entrata in gioco a reality in corso, è bastato poco a Miryea Stabile per entrare nel cuore dei telespettatori de L’Isola dei Famosi. Che le hanno permesso di arrivare quasi in finale, essendo stata eliminata solo ad una settimana dal termine dello show. L’influencer e graphic designer bresciana è stata sicuramente una delle naufraghe più amate della sua edizione e, ancora oggi, è super seguita sui social. In particolare su Instagram, dove ama condividere i momenti salienti delle sue giornate. E, nei giorni scorsi, la Stabile ha postato alcune immagini della sua vacanza in Salento, tra spiagge bianche ed acque trasparenti. E lunghissime treccine!

Si, perché per questa estate, l’ex naufraga ha scelto un look ‘wild’, perfetto per le giornate di sole e mare. Ha ricoperto la sua chioma di lunghissime treccine bionde! Un biondo molto più chiaro rispetto a quello con cui siamo abituati a vederla: il risultato? Giudicate con i vostri occhi:

Eh si, la Stabile ha decisamente stravolto il suo aspetto, scegliendo un’acconciatura che è un must nei mesi estivi. I fan dell’Isola dei Famosi ricorderanno che anche Soleil Sorge, prima della sua ‘incursione’ in Honduras per una settimana, ha optato per le treccine extra lunghe. Stessa acconciatura, nelle scorse settimane, anche per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni, attuale fidanzata di Andrea Zelletta. Miryea si è mostrata per la prima volta con il nuovo look a metà luglio e, come si vede nelle sue stories, ha ancora le treccine. Un look super promosso anche dai suoi numerosi followers: i suoi post ricevano una valanga di likes e complimenti. E voi cosa aspettate a seguirla?