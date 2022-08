Roberto Benigni, doloroso lutto: il gesto dell’attore non è passato inosservato

Roberto Benigni, tristissimo e doloroso lutto: il gesto dell’attore non è passato inosservato; gli ha detto addio in questo modo

Artista amatissimo e stimatissimo. Attore, comico, regista e sceneggiatore italiano. E’ uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. Oggi, Roberto Benigni piange una dolorosa perdita.

Un doloroso lutto ha colpito l’amatissimo attore Roberto Benigni. All’età di 50 anni, è morto Alessandro De Santis. L’attore vestiva i panni di Lillo nel film Jhonny Stecchino. Lillo era amico di Dante. Ricorderemo le iconiche scene del film nelle quali Dante dava a Lillo della cocaina per curare il diabete. “Vedi questa? E’ una medicina che fa passare il diabete completamente. La devi prendere quattro volte al giorno“, diceva il protagonista Dante al suo amico Lillo. E così, Lillo segue il consiglio dell’amico. Scena tra l’altro che ha subito una censura negli Stati Uniti, considerata non consona ad essere trasmessa. Il film aveva infatti avuto così tanto successo da essere diffuso in 11 paesi sia in versione VHS sia come pellicola cinematografica ed ha regalato a Benigni un David di Donatello, due Nastri d’Argento e due Nastri d’Oro.

Alla triste notizia appresa, della scomparsa dell’attore, il gesto di Roberto Benigni non è passato inosservato.

La triste notizia riportata dalle diverse testate, ha scosso tutti. E’ lutto nel mondo del cinema, e per Roberto Benigni che lo aveva avuto al suo fianco nel celebre film pluripremiato. La notizia della scomparsa di Alessandro De Santis, l’attore che aveva vestito i panni di Lillo nella pellicola Jhonny Stecchino, è stata diffusa dalla famiglia dell’attore.

Alessandro De Santis, affetto da sindrome di down, è morto a Roma all’età di 50 anni. Dopo aver appreso la notizia della scomparsa dell’attore, il gesto di Roberto Benigni non è certamente passato inosservato. La famiglia dell’attore ha fatto sapere, come recita Il Messaggero, che Roberto Benigni ha inviato loro una lettera di cordoglio per salutare il suo amico e collega Alessandro, Lillo. Di certo, dopo tanti anni forse non se lo aspettavano. “Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Roberto Benigni e questo ci ha molto colpito“, ha detto la famiglia dell’attore.

Il gesto di Roberto Benigni ha colpito molto la famiglia di Alessandro De Santis, che dopo anni non si aspettava una lettera da parte dell’artista. Dopo aver vestito i panni di Lillo la carriera da attore di Alessandro non si è però arrestata. Qualche hanno più tardi, nel 2011 ha recitato nel film I Bambini della sua vita.

Dopo la notizia della scomparsa di Alessandro si è poi celebrato il funerale per porgergli l’ultimo saluto presso la chiesa di San Frumenzio, a Roma.