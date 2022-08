Tutti si aspettano di vederlo ad Amici 22 ma potrebbe non esserci: colpo di scena

Tutti si aspettano di vederlo ad Amici 22 ma potrebbe non esserci: il colpo di scena riguarda la prossima edizione del talent show.

Finalmente c’è una data. La prossima edizione di Amici, che sarà la numero 22, partirà domenica 18 settembre 2022. A rivelarlo è la sempre informata pagina Amici News, che ha confermato che, anche quest’anno, il talent show andrà in onda di domenica e non di sabato come accaduto per moltissime edizioni. Cosa dobbiamo aspettarci?

A quanto pare, quella in arrivo sarà una stagione ricca di novità. A partire dalle cattedre dei professori: qualcuno andrà via e qualcuno tornerà. Salvo colpi di scena, Anna Pettinelli e Veronica Peparini salutano il programma e, al loro posto, troveremo Arisa ed Emanuel Lo. Ma, a grande sorpresa, potrebbe non essere finita qui con le assenze. Qualcuno che tutti si aspettano di vedere potrebbe non esserci: l’indiscrezione ha allarmato i fan, scopriamo tutti i dettagli.

Amici 22, colpo di scena: ecco chi potrebbe non essere nella nuova edizione

Quanto siete curiosi di scoprire chi saranno gli allievi della prossima edizione di Amici? Niente paura: la trasmissione di Maria De Filippi sarà una delle prime a tornare in onda dopo lo stop estivo. Anche quest’anno, come nel 2021, le porte della scuola più famosa della tv si riapriranno a settembre. Come sempre, nel corso delle prime puntate, vedremo l’assegnazione delle magli e la composizione della classe, con nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a mettersi in gioco. E, a proposito di ballerini, i telespettatori ricorderanno che c’è un conto in sospeso…

Nel corso della passata edizione, uno dei ballerini più amati dal pubblico ha dovuto lasciare la scuola in seguito a un infortunio. Parliamo di Mattia Zenzola, ballerino di latino americano, che ha dovuto abbandonare Amici a febbraio, a circa un mese dall’inizio del serale. La lesione alla caviglia non gli permetteva di ballare e, a malincuore, il concorrente ha dovuto interrompere il suo sogno. Ma non per sempre. I telespettatori ricorderanno che, proprio quando a Mattia fu comunicata la triste notizia, ne arrivò anche una buona: per il ballerino un banco pronto per la successiva edizione del talent show. Cosa accadrà adesso che la nuova edizione sta per partire?

Secondo quanto rivelato da Novella 2000, il ballerino si sarebbe già presentato ai primi casting per la selezione dei nuovi allievi. Questo lascia intendere che la sua presenza, quindi, non è assicurata e che il banco per lui non è già pronto. Se l’indiscrezione fosse confermata, quindi, Mattia dovrà nuovamente superare i casting, come avvenuto per lo scorso anno, per poi ricominciare una nuova e più fortunata avventura nel talent show.

Non ci resta che attendere per avere informazioni ufficiali sul destino di Mattia e sul resto della classe di Amici 22. Noi non vediamo l’ora, e voi?