Valentina Ferragni lo ha indossato in Costa Azzurra: il suo bikini sarà gettonatissimo

In vacanza a Saint-Tropez, Valentina Ferragni si è mostrata con un bikini all’ultimo grido: modello particolarissimo, l’avete visto?

Anche in vacanza, le sorelle Ferragni dettano la moda compresa quella balneare. Mentre Chiara si trova con Fedez e i loro piccoli ad Ibiza, Valentina sta incantando i follower con i suoi scatti dalla Costa Azzurra. E’ qui, a Saint-Tropez, per essere più precisi, che ha deciso di trascorrere i primi giorni di ferie, tra mondanità e giornate rilassanti in spiaggia.

Se qualche settimana fa la piccola di casa Ferragni ha mostrato a tutti il suo trikini multicolor super trendy sfoggiato durante un weekend a Sorrento per l’addio al nubilato di un’amica, ora ha voluto sbalordire tutti con un due pezzi davvero particolare. Si è immortalata in post e in alcune storie su Instagram con questa ‘chicca’ che, ne siamo certi, vorranno tutte d’ora in poi!

In questi giorni poi la stiamo vedendo con un hair look insolito ma che le dona moltissimo: per le sue serate glamour ha scelto uno stile selvaggio per la sua chioma. Un effetto bagnato molto naturale, a cui ha contribuito sicuramente la salsedine e che regala maggiore volume ai capelli. Inutile dire che con questo tocco ‘intrigante’, Valentina è davvero uno spettacolo.

Ma scopriamo qualche dettaglio sul suo favoloso bikini che ha fatto tanto scalpore sui social, che ne dite?

Avete visto il bikini di Valentina Ferragni? Uno spettacolo da non perdere

A dispetto delle sciocche critiche ricevute in passato sul proprio fisico, la sorella minore di Chiara Ferragni si mostra spesso in scatti che mettono in evidenza tutta la sua bellezza. E non esita a farlo neanche in costume: anche stavolta ad esempio, complice il meraviglioso modello indossato che ne mette in risalto i punti migliori, ha sfoggiato un corpo da urlo sulle spiagge della Costa Azzurra.

Anche lei si è adeguata al must di questa estate 2022 che predilige i due pezzi con incroci che circondano la vita valorizzando ulteriormente la sagoma. Come rivelato da lei stessa nelle Ig stories più recenti, il bikini color panna è composto da un pezzo di sotto molto sgambato di Heliophilia e un reggiseno a triangolo di Magda Butrym.

Avete notato il taglio al centro e le rose su ciascuno dei due triangoli? Originale, seducente e romantico, insomma un vero spettacolo! Del resto, come sua sorella anche Valentina ha la moda nel DNA e quando c’è da scegliere i look non si smentisce mai. Uno stile chic che si adatta è perfettamente alla sofisticata location in cui si trova al momento, siete d’accordo?

Valentina ha scritto di aver ricevuto moltissime domande sul marchio del suo bikini: in effetti, come si può resistere alla tentazione di acquistarlo?