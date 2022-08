Vi sconvolgerà vederlo oggi dopo Vite al Limite: non sembra nemmeno più lui, clamoroso!

Vederlo com’è diventato dopo Vite al Limite vi sconvolgerà: non sembra nemmeno più lui, la trasformazione ha davvero del clamoroso.

“Mi sento e mi vedo disgustoso”, è proprio con queste esatte parole che il giovane paziente del dottor Nowzaradan si è presentato alle telecamere di Vite al Limite. Entrato nel programma nel corso della sua quarta edizione – durante la quale abbiamo anche conosciuto Lupe Samano – il giovane trentatreenne pesava 295 kg. Quanto è dimagrito durante il suo percorso in clinica? E, soprattutto, come è diventato oggi? Procediamo con ordine.

Tra le tante trasformazioni shock che si sono susseguite nel corso delle diverse edizioni di Vite al Limite, quella di cui vi andremo a parlare tra poco è tra quelle più sconvolgenti. A lasciare ancora di più a bocca aperta, però, non sono solo i chili persi durante il programma di dimagrimento in clinica, ma anche tutti quelli persi una volta spenti i riflettori. Certo, non ne abbiamo la conferma di quanti ne siano con esattezza, ma vedendo i suoi recentissimi scatti non si può fare a meno di notare quanto l’ex di Vite al Limite sia profondamente cambiato ad oggi! Pronti a scoprire di chi parliamo? Davvero clamoroso!

Dopo Vite al Limite è diverso: sarà sconvolgente vederlo oggi, clamoroso

Una trasformazione davvero da urlo, potremmo dire! Abbiamo appena rintracciato l’ex di Vite al Limite sul suo canale Facebook e siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo constatato il suo cambiamento! Si è fatto conoscere dal pubblico del docu-reality con un peso di 295 kg poco più di 6 anni fa, ma adesso è totalmente irriconoscibile! Certo, già ai tempi della sua partecipazione al programma, il giovane trentatreenne aveva registrato degli ottimi risultati, ma una volta ritornato a casa ha sconvolto davvero tutti! Stiamo parlando di lui: Gideon Yeakley.

Quando Gideon ha scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan l’ha fatto perché era stanco di dipendere da sua moglie. Il suo peso, purtroppo, non gli consentiva di essere totalmente indipendente. Se non chiedeva l’aiuto di qualcuno di esterno, lui non riusciva a fare proprio nulla. La sua determinazione di ritornare in forma, quindi, era decisamente tantissima. E i risultati ottenuti in clinica ce l’hanno confermato. Da 295 kg, infatti, il giovane Yeakley è dimagrito esattamente 100 kg, uscendo dalla clinica a 195 kg. Ad oggi, come dicevamo poco fa, non sappiamo quanto sia dimagrito ancora, ma la sua forma fisica è davvero da urlo! Abbiamo spulciato con attenzione la sua bacheca Facebook e vi assicuriamo che non sembra nemmeno più lui. Guardate qui:

Insomma, Gideon ad oggi è davvero irriconoscibile! Complimenti a lui – ma anche a Melissa Morris – che grazie a Vite al Limite è riuscito ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.