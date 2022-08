Brutto colpo dopo 90 giorni per innamorarsi: che fine hanno fatto Laura ed Aladin? Clamorosa scoperta

Bruttissimo colpo dopo 90 giorni per innamorarsi: siete curiosi di sapere che fine hanno fatto Laura ed Aladin? Clamorosa scoperta.

Dopo aver raccontato ampiamente della storia tra Jenny e Sumit e che fine hanno fatto oggi, non possiamo fare a meno di delucidarvi sulla vicenda intercorsa tra Laura ed Aladin. La coppia ha preso parte ad una delle prime edizioni di 90 giorni per innamorarsi, catturando l’attenzione di tutti per via della loro età e delle differenze culturali.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Aladin e Laura si siano incontrati per puro caso. E che da lì a poco abbiano iniziato a frequentarsi. 90 giorni per innamorarsi, poi, ha concesso ad entrambi la possibilità di convolare a nozze. Il loro – proprio come quello di Damiano Carrara e la sua Chiara – è stato un matrimonio da favola. La tradizione indiana, infatti, vuole che il giorno più bello per una coppia venga festeggiato per ben tre giorni consecutivi, vero? Ebbene. Anche Aladin e Laura non hanno potuto fare a meno di rispettare le origini di lui. Cos’è cambiato, però, nel corso degli anni? Ad oggi, infatti, Laura ed Aladin fanno ancora coppia? Abbiamo appena fatto una clamorosa scoperta.

Che fine hanno fatto Laura ed Aladin dopo 90 giorni per innamorarsi

La loro storia ha appassionato tutti i telespettatori di 90 giorni per innamorarsi, ma che fine hanno fatto Laura ed Aladin? Dopo anni dalle loro nozze, durate ben 3 giorni, anche loro si sono detti ‘addio’ per sempre? Purtroppo, abbiamo appena fatto una scoperta shock sul loro conto! Le strade dei due ex protagonisti del programma di Real Time si sono definitivamente separate. E, purtroppo, non si sono separate nei migliori dei modi. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che tra loro due siano volate accuse piuttosto incredibili al momento della loro separazione. Da una parte, infatti, Laura ha accusato suo marito di averla usata e di non aver mai provato nulla per lei. Dall’altra, invece, c’è il giovane Aladin che ha asserito più volte che sua moglie lo ha mentito. Sarà così? Chi lo sa! Fatto sta che, ad oggi, hanno entrambi intrapreso due percorsi distinti e separati.

Siamo riusciti a rintracciare il giovanissimo Aladin su Instagram ed abbiamo scoperto che – dopo la separazione da sua moglie Laura – lui ha ritrovato l’amore. Gli scatti di coppia, purtroppo, sono minimi e no ci è dato sapere granché sulla sua attuale moglie. Fatto sta che sembrerebbe proprio che il giovane Aladin sia nuovamente felice.

E Laura?

Cosa sappiamo su Laura, invece? Se il suo ex marito ha ritrovato l’amore, di lei cosa occorre sapere? A quanto pare, sembrerebbe che il suo cuore sia totalmente libero.

Nonostante sembrerebbe essere single, Laura è diventata una vera e propria star dei social.