Amici, brutto episodio per l’ex protagonista molto amato dal pubblico: da brividi

Amici, brutto episodio per l’ex protagonista molto amato dal pubblico: lo sfogo non è passato inosservato, da brividi.

È stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, uno dei concorrenti più amati in assoluto nella storia del talent show. Qualche settimana fa, però, si è trovato ad affrontare una situazione molto spiacevole.

Un brutto episodio per il cantante, che ha deciso di sfogarsi attraverso il suo canale social. E, nelle sue stories, ha pubblicato lungo messaggio che non è passato inosservato. Scopriamo le sue parole e cosa è successo.

Brutto episodio per l’ex cantante di Amici: cos’è successo

Non ha nascosto la rabbia, Sangiovanni, nel suo sfogo social di qualche settimana fa. A scatenare la furia del cantante sono state le parole di un giornalista, in seguito al suo concerto del 23 luglio al Castelgrande di Bellinzona, in Svizzera. Durante il live, l’ex allievo di Amici ha riscontrato alcuni problemi tecnici e ci ha tenuto a precisarlo, dopo le critiche ricevute.

Un lungo sfogo, quello del cantante, che ha spiegato nei dettagli cosa è successo nel corso della serata: “Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al service due cavi di acciaio e tenerlo su. Mi si è spento un microfono dal nulla, l’ho cambiato e non arrivava il segnale, per cui cantavo senza sentire nulla, ne ho preso un terzo e ho continuato.”

Il cantante rivela che non era neanche al massimo della sua forma fisica, ma specifica di non voler trovare scuse: “Ho finito il mio concerto e ho provato a dare il meglio di me lo stesso per far vivere una bella serata alle persone che avevano pagato il biglietto, ho portato avanti il mio lavoro al meglio”.

Sempre attraverso le sue stories, il cantate ha specificato nel dettaglio cosa lo ha infastidito maggiormente: “Odio il giornalismo non oggettivo quando si parla di articoli informativi. Non dite che il mio live è stato una m***a e basta. Non denigrate la mia arte. Non dite che le mie sono canzoncine per adolescenti o per bambini. Ho fatto ballare e cantare piccoli che hanno una vita meno fortunata della nostra e ne vado fiero”, ha concluso Sangiovanni, fidandosi del giudizio della gente, che “sa da che parte stare”.

Critiche a parte, Sangiovanni è uno degli artisti più amati ed ascoltati del momento. La sua carriera è iniziata proprio grazie alla partecipazione alla ventunesima edizione di Amici, dove ha vinto la categoria ballo e si è classificato secondo, alle spalle della ballerina Giulia Stabile. Ballerina della quale si è innamorato nella scuola e che è tuttora la sua fidanzata.