Bianca Atzei mostra felice il pancino che cresce: la gravidanza procede bene

Bianca Atzei mostra felice in alcuni scatti il pancino che cresce: la gravidanza procede bene.

Bianca Atzei ha annunciato il 21 luglio di essere in dolce attesa. Ha condiviso uno scatto in cui mostra il pancino mentre il compagno Stefano Corti le dà un bacio: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”, ha scritto a corredo.

La cantante è oggi piena di gioia ma nel 2021 si è trovata ad affrontare un momento delicato dopo aver perso il bambino che aveva in grembo. Lo ha rivelato solo in seguito: “Quando realizzi che che ti senti pronta a diventare madre, ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo e non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto. E dopo più di un anno succede”. Purtroppo quella felicità è stata cancellata quando ha saputo che la gravidanza si era interrotta qualche mese dopo.

Oggi dopo tanto dolore può ritornare a sorridere, tenendo in grembo quel bambino che ha tanto desiderato. Negli ultimi giorni la cantante è tornata nella sua terra, la Sardegna, e ha scattato una serie di foto mentre si trova al mare e mostra il pancino. Scatti che a vederli lasciano senza parole!

Bianca Atzei in gravidanza: la cantante mostra il pancino che cresce

Bianca Atzei è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate del panorama musicale, da quando ha esordito ha raccolto sempre più successo e le soddisfazioni non sono mancate. Sui social è seguita da oltre 800 mila follower ed è proprio sul suo canale instagram che ha fatto sapere a fine luglio di essere in dolce attesa.

Il compagno è Stefano Corti, sono insieme da qualche anno e sono molto belli. Sicuramente le risate non mancano nei momenti di quotidianità. Da quando ha annunciato la gravidanza la cantante ha pubblicato una serie di foto in cui mostra il pancino che cresce. La prima foto risale al 21 luglio: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”. Nei giorni scorsi ha anche interagito con coloro che la seguono rispondendo ad alcune domande, in particolare ha parlato della dolce attesa e di come sta procedendo. Ma avete visto la bellezza delle foto che ha condiviso sul suo profilo?

Ecco uno scatto che lei stessa ha pubblicato, è bella da togliere il fiato. A corredo del post ha scritto: “Oggi ho voluto farti cullare dalle onde del mare. Non vedo l’ora di mostrartelo”. Il pancino cresce pian piano e la rende ancora più luminosa. Bianca è felice e come scrive, non vede l’ora di mostrare il mare al figlio che sta per arrivare.