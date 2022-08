Dopo il lavoro in tv adesso fa la badante: “La 90enne che accudisco mi ha cambiato la vita”; il racconto dell’ex volto Rai.

Era il 1990 quando ha debuttato a Domenica In, ma è grazie alla partecipazione a Non è la Rai, dal 1991 al 1995, che ha raggiunto la massima popolarità, divenendo una delle showgirl più amate del nostro Paese. Cosa fa oggi, a distanza di quasi trent’anni?

Ebbene, oggi ha 46 anni e la sua vita è radicalmente cambiata. Dopo il grande successo in tv, oggi lavora come badante di una signora di 90 anni. Una signora con la quale ha creato un rapporto magico. “La mia migliore amica”, l’ha definita in un post di Instagram, dove sottolinea che è fiera del suo nuovo lavoro. Scopriamo i dettagli.

Dopo la tv ha cambiato vita: l’ex volto Rai lavora come badante

Sono passati 27 anni dalla sua avventura a Non è la Rai, trasmissione grazie alla quale è diventata un idolo per i ragazzi. Oggi, a 46 anni, Ilaria Galassi ha cambiato completamente vita. Per un periodo ha lavorato nel salone di parrucchiere del suo compagno ma, a causa della crisi e della pandemia, l’attività è stata chiusa, dopo sei anni. E, da qualche tempo, l’ex ragazza di Non è la Rai si prende cura di Ausilia, 90 anni, alla quale è molto legata.

Intervistata da Fanpage.it, la Galassi ha spiegata che ha iniziato ad occuparsi della donna quando una sua cliente le ha detto che aveva bisogno di qualcuno che stesse con la madre. Ilaria si è sentita di farlo perché è quello che faceva con la sua nonna, ma non per soldi: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata”, ha spiegato l’ex showgirl. Che non ha nascosto le difficoltà economiche di questo momento, durante il quale lavora soltanto il suo compagno.

Nel corso dell’intervista, la Galassi racconta tutto ciò che fa per Ausilia nelle quattro ore in cui sono insieme, dalle 9 alle 13, dalla somministrazione dei medicinali alla cura delle ferite alle gambe: “Chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire, ha 90 anni ma non li dimostra affatto”.

Un rapporto davvero speciale, quello creato tra Ilaria e Ausilia, che si aiutano a vicenda. Quando ha qualche problema, Ilaria si sfoga con lei, che le dà i giusti consigli, invitandola a avere pazienza.

“Da quando ci sono io si è ripresa. Si era buttata giù tanto perché ha perso una delle sorelle con cui viveva in simbiosi. Ad agosto non ci sarò perché andrò a trovare mia padre , lei è impanicata, ma l‘ho rassicurata che a settembre tornerò da lei”.