L’ex concorrente del Gf Vip si è appena sposata ma è successo l’impensabile; le dichiarazioni non sono passate inosservate.

Era lo scorso maggio quando l’ex concorrente del GF Vip è convolata a nozze col suo grande amore. Un giorno magico e di grande gioia, vissuto in compagnia di amici e parenti.

Stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina a The Pipol Gossip, però, tra i due neo coniugi ci sarebbero già diverse difficoltà. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

GF Vip, l’ex concorrente si è sposata da poco ma ci sono già dei problemi

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avrebbe fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”. È quanto ha dichiarato Carlotta Dell’Isola a The Pipol Gossip, in merito ai primi mesi di matrimonio con il suo Nello Sorrentino. La coppia è diventata famosa grazie alla partecipazione all’edizione del 2020 di Temptation Island, dove Carlotta ha conquistato il pubblico con la sua genuinità e la sua simpatia. Pubblico che, poco dopo, l’ha ritrovata nella casa del GF Vip. La proposta di nozze è arrivata proprio in diretta al GF Vip, ma cosa succede ora tra lei e Nello?

La bellissima romana ha spiegato che, ritrovandosi ad unire le proprie abitudini, sono nati diversi litigi ed incomprensioni. Nessuna intenzione di mandare all’aria il matrimonio, ma Carlotta ha ammesso che ci sono dei problemi: “Ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio”. L’ex gieffina ha anche valutato di staccarsi un po’ dal marito, con l’obiettivo di ritrovarsi più uniti che mai.

Le dichiarazioni di Carlotta, inevitabilmente, hanno fatto il giro del web e, successivamente, l’ex di Temptation ci ha tenuto a precisare alcune cose, sempre a The Pipol. La Dell’Isola non ha smentito quanto detto precedentemente, ma ha precisato: “Non voglio assolutamente scappare da Nello e, soprattutto, non è vero che non so come finirà. Il mio futuro con Nello sarà nella casa che stiamo ristrutturando“.

L’ex gieffina si è trovata d’accordo con l’amica Samantha De Grenet, che l’ha definita ingenua per aver raccontato problemi che esistono nella vita quotidiana di ogni coppia. La De Grenet ha raccontato di aver trascorso del tempo con la coppia e di aver trovato Nello e Carlotta complici, sorridenti ed innamorati. “Per quanto riguarda Samantha ha ragione, forse sono stata un po’ ingenua a raccontarmi senza filtri”, ha dichiarato Carlotta.

Le due si sono conosciute proprio all’interno della casa del GF Vip e sono diventate grandi amiche. Non possiamo che essere felici che tra Carlotta e Nello non ci sia alcuna crisi e augurare a questa splendida coppia tanta felicità.