I due amatissimi attori non sarebbero più marito e moglie, si sarebbero lasciati: l’indiscrezione fa il giro del web

Amore al capolinea: i due attori non sarebbero più marito e moglie, si sarebbero lasciati; l’indiscrezione bomba fa il giro del web!

Sono tante le coppie di personaggi famosi che in questi anni hanno consolidato il loro amore e i propri sentimenti portandoli dinanzi le telecamere. Tuttavia, anche queste stesse coppie, che hanno rappresentato per noi l’emblema del romanticismo, si sfaldano.

L’indiscrezione, lanciata da Diva e Donna, sembrerebbe essere una vera e propria bomba ed ha sconvolto tutti. Secondo la testata, la coppia, ormai legata da un amore più che ventennale, sembrerebbe prossima al capolinea. Sono stati un riferimento in termini sentimentali al pari dell’ormai altra ex-coppia Totti-Blasi che tanto ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il loro è stato un amore coltivato nel tempo e mostrato sempre con grande intensità e questo al pubblico è sempre stato gradito. È da ricordare come anche la coppia sia stata molto unita anche nei momenti di difficoltà mostrandosi al pubblico con grande sensibilità e amore. Ancora ignari i motivi della probabile separazione, certo è che si tratterebbe della fine di una relazione che rende tutti un po’ più tristi, i due attori si sarebbero lasciati.

Amore al capolinea: i due amatissimi attori si sarebbero lasciati!

Secondo il settimanale Diva e Donna, i protagonisti del gossip in questione sarebbero l’attore Claudio Amendola e l’attrice Francesca Neri. Amatissimi personaggi nel mondo dello spettacolo per il loro talento, ancor più amati dal pubblico se visti in coppia. È da un po’ che la coppia non si mostrava davanti le telecamere e questo dovuto alla malattia della Neri che l’aveva tenuta lontana dalla scena.

Pertanto, la notizia della probabile separazione giunge ad oggi come un fulmine a ciel sereno e sconvolge i fan della coppia. Era stato difficile collegare che i loro mancati avvistamenti insieme fossero correlati ad una probabile separazione ma l’indiscrezione lanciata dal settimanale ha scatenato il dubbio quando l’attore è stato visto in compagnia del figlio Rocco (classe 1999) senza la presenza dell’attrice e madre del ragazzo.

Ricorderemo di entrambi le dolci parole dedicate l’uno all’altra a Verissimo. Alla conduttrice del programma in questione, Silvia Toffanin, prima con Francesca Neri e poi con Claudio Amendola, si è parlato del periodo difficile affrontato dall’attrice. E ricorderemo ancora di come lui abbia precisato come non volesse abbandonare la propria moglie in un momento così difficile ribadendo il proprio supporto morale.

Tutto ciò regalò in studio un momento di alta emotività e di grande amore reciproco: “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. […] A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”. queste le parole dell’attrice parlando del periodo difficile vissuto insieme.

Ovviamente, ricordiamo che si tratta di dichiarazioni non ufficiali e di pure indiscrezioni senza dichiarazioni che possano fugare ogni dubbio riguardo la situazione della coppia. Non resta dunque che restare sintonizzati per saperne di più!