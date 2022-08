Il Segreto, com’è oggi l’attrice interprete di Maria: resterete senza parole

Vi ricordate di Maria Ne Il Segreto? Com’è cambiata in questi anni l’attrice, eccola in uno scatto social.

La chiusura de Il Segreto ha lasciato i telespettatori senza parole, dopo 8 anni abbiamo detto addio all’amata soap opera, a malincuore. L’ultima puntata è stata come un fulmine a ciel sereno. Puente Viejo è stata distrutta dalle bombe che Don Filiberto aveva messo per le strade e i primi abitanti a morire sono il prete, Francisca Montenegro e Raimundo.

Ed è sul finire della telenovela che veniamo a conoscenza del segreto sui cui era concentrata la trama. Francisca in punto di morte rivive alcuni dei momenti della sua vita, i ricordi riaffiorano fino a quando non esce allo scoperto. Qual è il segreto? Il suo eterno amore per Ulloa. Un amore che abbiamo visto è stato poco armonioso, Raimundo e la signora Montenegro sono due personaggi destinati ad amarsi ma come dire destinati a non stare insieme, succede, nei migliori film è spesso così e lo è anche nella realtà, tante volte.

Nella soap opera abbiamo seguito con attenzione le storie di tutti i personaggi. In molti ricordano ancora oggi tutto quello che è successo a Maria Castaneda, la figlia di Emilia e di Alfonso. In realtà non è figlia di Casteneda ma di Severiano Menendez, l’uomo che tradisce la figlia di Raimundo. Maria è un personaggio rimasto nel cuore dei telespettatori: a distanza di qualche anno dall’ultima volta che l’abbiamo vista, com’è l’attrice che l’ha portata in scena? Vediamo un suo scatto social.

Il Segreto, com’è oggi l’attrice interprete di Maria Castaneda: eccola oggi

Maria Castaneda è un personaggio molto amato de Il Segreto. Viene cresciuta da Donna Francisca perchè sua madre, Emilia, chiede di proteggerla dopo che un uomo tentò di violentarla quando era ancora una bambina.

Maria cresce nell’amore e nell’affetto della Montenegro, amore che inizia ad inclinarsi quando si innamora di Martin Castro, il figlio di Pepa Balmas. La signora non vuole assolutamente che la giovane stia con il figlio della levatrice e farà di tutto per evitare che questo accada. In seguito la vedremo al fianco di Fernando Mesìa, l’uomo che ogni notte, dopo il matrimonio, la droga e abusa di lei, fino a quando non si rende conto dell’orrore che sta subendo. Questo personaggio è stato presente dalle prime stagioni della telenovela e in seguito lo sarà di meno ma più volte lo vedremo ritornare. Oggi sono passati un paio di anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto in scena, avete visto com’è l’attrice?

Ecco Loreto Mauleon, interprete di Maria ne Il Segreto. Questa è una foto fatta da lei e dovrebbe essere stata scattata prima di apparire in uno spettacolo teatrale, forse qui era in fase di preparazione. L’attrice è molto bella, nella soap opera ci aveva conquistato con il suo talento ma anche con la bellezza, è elegante e molto gentile. Non sembra sia così diversa oggi: voi l’avreste riconosciuta così?