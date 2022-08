La dottoressa Pimple Popper, Jim non riusciva nemmeno a respirare: clamoroso, cos’è successo

La dottoressa Pimple Popper, Jim non riusciva nemmeno a respirare per via del suo problema: davvero clamoroso, cos’è successo.

Sono tantissimi i pazienti che hanno scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via del loro problema pelle, ma Jim ha deciso di chiedere aiuto alla famosa dermatologa per una questione di vita. “Non riesco nemmeno a respirare”, ha detto il cinquantottenne alle telecamere del programma. Cos’è successo? E, soprattutto, di che cosa soffriva?

Il caso di Jim è molto simile a quello di Terry. Entrambi infatti soffrivano di una forma gravissima di rinofima, che metteva seriamente a repentaglio la loro respirazione. Il dramma del simpaticissimo cinquantottenne è iniziato esattamente nel 2008 quando ha iniziato a sentire sotto il suo tatto un nodulo piuttosto duro. Inizialmente piccolino, il bozzo è aumentato sempre di più fino ad estendersi su tutta la punta del naso. Dopo essersi rivolto a diversi medici e non aver trovato alcun tipo di soluzione al suo problema, Jim ha voluto chiedere aiuto alla dottoressa Sandra Lee con la speranza che la dermatologa potesse risolvere il suo problema. Cos’è successo nella clinica della dottoressa? La famosa youtuber è riuscita a restituire il suo vecchio naso a Jim? Scopriamolo insieme!

La dottoressa Pimple Popper, l’impensabile dramma di Jim: davvero clamoroso!

Per via del suo problema al naso, Jim viveva una vita che non poteva affatto essere definita tale. Legatissimo ai suoi figli, il cinquantottenne ha raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper di essere solito non mostrarsi in loro compagnia per evitare di farli essere oggetto di scherno o di prese in giro. Insomma, si può chiaramente comprendere che Jim viveva una situazione decisamente complicata. Cos’è successo, però, nella clinica della dottoressa Sandra Lee? A dispetto del medico a cui si è rivolto in precedenza, la dermatologa e star di Youtube è riuscita a risolvere il suo problema? Inutile dirvelo: assolutamente si! Così come con Jason, anche con Jim la dottoressa è riuscita ad eliminare in quattro e quattr’otto il suo problema, restituendogli una nuova possibilità di vita.

Il naso di Jim, come mostrato dalla foto in alto, era in condizioni piuttosto gravi. Si capisce chiaramente, quindi, perché l’uomo ha chiesto aiuto alla dottoressa. Il rinofima, infatti, era talmente grande che andava ad occludergli la narice, non permettendogli una buona respirazione. L’intervento di rimozione non è stata una passeggiata! La dottoressa, infatti, ha dovuto procedere con cautela per timore dei vasi sanguigni. Nonostante questo, però, tutto è andato alla grande e Jim non ha potuto fare a meno di esprimere contentezza per il suo ‘nuovo naso’.

Dopo il programma, Jim ha iniziato una nuova vita e noi non possiamo fare altro che essere felici per lui.