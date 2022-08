Leonardo Pieraccioni irriconoscibile al mare: mai visto così

Si mostra al mare, ma Leonardo Pieraccioni è davvero irriconoscibile: mai visto così prima d’ora, l’attore lascia tutti senza parole.

Il mondo dello spettacolo nostrano è costellato di nomi importantissimi, ma tra questi non possiamo fare a meno di citarvi lui: Leonardo Pieraccioni. Attore, regista, comico e molto altro ancora, l’amato fiorentino vanta di un successo davvero assoluto sia per via della sua carriera cinematografica che televisiva e sia per i suoi scatti social.

Siamo nel pieno della bella stagione ed anche Leonardo Pieraccioni – così come la famosa attrice che ha scelto di mostrarsi in costume per lanciare un messaggio di body positivity – ha voluto mostrarsi al mare. In questi ultimi giorni, infatti, le nostre bacheche social sono pieni di scatti di persone che si ritraggono in spiaggia, in barca o in vacanza. Ad essi, ha voluto aggiungersi anche il famoso Pieraccioni. Certo, non c’è nulla di male. D’altra parte, tutti lo fanno. Quello che, però, lascia un po’ tutti senza parole è che il buon Leonardo in questo scatto è completamente irriconoscibile. Si tratta, quindi, di uno scatto totalmente imperdibile – proprio come quello condiviso un po’ di tempo fa insieme a Carlo Conti – e che ha subito conquistato l’attenzione di tutti. Pronti a vederlo anche voi? Stenterete a credere che sia davvero lui!

Leonardo Pieraccioni irriconoscibile al mare: faticherete a credere che sia lui

C’è chi ad oggi è irriconoscibile perché notevolmente cambiato nel corso degli anni. E chi, invece, lo è perché non si era mai fatto vedere dal suo pubblico in questo modo. È proprio l’esempio di Leonardo Pieraccioni, che durante una sua giornata al mare è stato immortalato in vesti completamente inedite. “Non ho grande dimistichezza”, ha scritto l’amato attore fiorentino a corredo di questo scatto tutto da ridere.

Non sappiamo chi gli abbia scattato la foto – anche se Carlo Conto si complimenti con il fotografo – ma possiamo confermarvi a gran voce che Leonardo Pieraccioni in questa foto è completamente irriconoscibile. D’altra parte, è davvero impossibile immaginare che ci sia proprio lui dietro a questa grande maschera da nuoto e il cappello. Volete sapere anche voi di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

L’avreste mai riconosciuto? Noi assolutamente no!

Chi è la fidanzata?

Un’estate piena d’amore, quella di Leonardo Pieraccioni. Dopo circa 10 anni dalla sua storia con Laura Torrisi, l’attore fiorentino ha ritrovato la serenità. Lei si chiama Teresa Magni, ha ben 16 anni in meno a lui, sembrerebbe non appartenere al mondo dello spettacolo – anche se non ci è data sapere la sua professione – ed è davvero uno schianto.

Sono davvero bellissimi insieme, non c’è che dire! A loro vanno i nostri più sinceri auguri di una splendida vita.