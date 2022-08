Mediaset, brutte notizie per alcuni conduttori: nessuno se l’aspettava; cosa accadrà nella prossima stagione televisiva.

Quanto vi mancano i principali programmi tv? Come sempre, infatti, nei mesi estivi quasi tutte le trasmissioni vanno in vacanza, per poi tornare in onda a partire da settembre, con nuove edizioni e tante novità. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione televisiva?

Oggi, in particolare, parliamo dei programmi Mediaset, di quali rivedremo molto presto e quali, invece, non hanno ancora una collocazione precisa. Ci sono ottime notizie per alcuni conduttori, mentre, per altri, le ultime novità non sono entusiasmanti. Scopriamo cosa ha rivelato in merito TV Blog.

Brutte notizie in casa Mediaset: qualcuno avrà poco spazio nella prossima stagione tv

Siete pronti a tuffarvi in una nuova, scoppiettante, avventura nella casa del GF Vip? Si, perché quello condotto da Alfonso Signorini sarà uno dei primi programmi Mediaset a tornare in onda. E uno di quelli sui quali l’azienda punta maggiormente. Il reality partirà lunedì 19 settembre, andrà in onda due sere a settimana e, in caso di successo, potrebbe proseguire fino a maggio 2023! Una gran bella notizia per Signorini e i nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa più famosa di Cinecittà. Notizie un po’ meno belle, invece, per alcuni suoi colleghi.

Come Enrico Papi, che tornerà al timone di Scherzi a Parte il prossimo settembre, ma con una puntata in meno rispetto a quanto stabilito inizialmente: le serate saranno cinque. Notizie poco piacevoli anche per Michelle Hunziker: il suo one woman show Michelle Impossible è stato rinnovato per una seconda stagione, ma non ha ancora trovato collocazione: il programma potrebbe tornare in onda nel 2023. Stessa sorte per il nuovo varietà di Piero Chiambretti, Talentissimo me, che dovrebbe partire a gennaio dell’anno nuovo. Definito programma “a rischio”, invece, Mai dire Gol: dopo l’annuncio del ritorno, la trasmissione potrebbe essere stata cancellata?

Non ci resta che attendere per scoprire tutti gli aggiornamenti e le novità sulla nuova stagione televisiva, che riprenderà come sempre a settembre, dopo il consueto stop estivo.

Quando iniziano le principali trasmissioni Mediaset

Come già rivelato, il GF Vip partirà lunedì 19 settembre e andrà in onda anche di giovedì: la seconda puntata sarà trasmessa il 22 settembre. Nella stessa settimana partirà anche il daytime di Amici, che debutterà con la prima puntata della ventiduesima edizione domenica, 18 settembre: anche quest’anno, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda di domenica, e non di sabato. E Queen Mary tornerà presto in onda anche con l’appuntamento fisso quotidiano per i telespettatori di Canale 5, Uomini e Donne, che inizierà proprio il 19 settembre, come il Gf. Le registrazioni delle puntate partiranno già a fine agosto e noi non vediamo l’ora di svelarvi tutte le anticipazioni!