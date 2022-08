“Le pance sono tornate di moda”: Selena Gomez si mostra in costume sui social e lancia un messaggio importantissimo.

È una delle star più amate al mondo. Ben 341 milioni di followers su Instagram e quasi 43 milioni su Tik Tok, Selena Gomez è un vero e proprio idolo per intere generazioni.

La cantante e attrice, oggi 30 enne, è diventata famosa sin da bambina, quando ha recitato prima nella serie tv Barney e poi in diverse serie della Disney. Ed è proprio come volto Disney che la Gomez ha raggiunto la grande popolarità, in particolare col ruolo di Alex Russo ne I maghi di Weverly. Fu solo l’inizio di una carriera ricca di successi per Selena, sia dal punto di vista della recitazione che della musica: oggi la statunitense è una vera e propria star. E i suoi contenuti social sono seguiti ed apprezzati da milioni e milioni di persone. Come è avvenuto con l’ultimo video condiviso dalla Gomez sul suo canale Tik Tok. Un video in cui Selena si mostra in costume e lancia un messaggio molto importante. Scopriamo di cosa si tratta.

Selena Gomez in costume: “Non trattengo il respiro”, il messaggio è prezioso

Le immagini sono diventate virali e non è un caso: Selena Gomez è una delle artiste più amate e seguite del momento. E, nei giorni scorsi, si è fatta portavoce di un messaggio davvero prezioso, soprattutto se a lanciarlo sono personaggi con un tale seguito.

La cantante e attrice statunitense si lascia riprendere mentre si trova sdraiata in barca, in costume, ma non ha alcuna intenzione di tirare dentro la pancia. “Le pance vere stanno tornando di moda, ok?”, esclama Selena, mentre accarezza la sua di pancia. Che non vuole assolutamente nascondere, lanciando un importante messaggio di body positivity. L’ennesimo, dato che la star si è sempre impegnata molto su questo punto di vista, scagliandosi più volte contro il body shaming.

“Onestamente non mi interessa quanto peso, perché la gente se ne lamenta comunque. Se i troppo piccola, troppo grande, non va bene….Sono perfetta così come sono! Morale della favola? Addio”, aveva dichiarato in un altro video su Tik Tok qualche mese fa, in risposta ad alcune critiche sul suo aspetto fisico. Non è tutto: la star è sempre stata molto attenta anche alla tematica della salute mentale, aiutando a sensibilizzare il pubblico il più possibile. E creando una piattaforma, dal nome Wondermind, proprio per aiutare le persone a sentirsi meglio.

La stessa Selena ha avuto problemi di salute mentale, ma si è sentita meglio quando è riuscita ad affrontarli. La star ha sempre parlato apertamente della sua depressione e ansia, e ha rivelato che le è stato diagnosticato un disturbo bipolare.