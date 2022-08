“Ristrutturazione capelli post mare”: Laura Torrisi ravviva il look, avete notato la somiglianza?

Laura Torrisi ravviva il look dopo il mare: “Ristrutturazione capelli post mare”, ma avete visto a chi somiglia in questo scatto?

Laura Torrisi ha esordito nel mondo dello spettacolo molti anni fa, quando nel 1998 partecipa a Miss Italia giungendo tra le finaliste. La popolarità è arrivata grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nel 2006 entra a far parte del cast della sesta edizione del reality allora condotto da Alessia Marcuzzi.

L’attrice arriva in semifinale. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia arriva un importante progetto per lei. Viene scelta come protagonista nel film per il grande schermo Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni. Proprio con l’attore inizia una storia d’amore dalla quale nasce Martina nel 2010. Questa relazione che si è conclusa nel 2014. Dopo l’esordio al cinema arriva anche il debutto in televisione, sempre come attrice, nella serie L’onore e il rispetto-Parte Seconda. Dopo questa iniziale carriera nel mondo della recitazione non si è più fermata e ha fatto parte del cast di altri importanti film e serie tv.

Oggi Laura è molto amata dal pubblico che la segue anche sui social. Il suo profilo conta di oltre un milione di follower con migliaia di foto condivise. In tutti gli scatti mostra una bellezza fuori dal comune. Nelle ultime immagini è fotografata al mare e sfoggia un fisico smagliante. A quanto pare da qualche giorno sembrerebbe essere tornata ai suoi impegni e ha voluto come dire dare una luce diversa al suo look, rinnovandolo: “Ristrutturazione capelli post mare”.

Laura Torrisi ravviva il look: “Ristrutturazione capelli post mare”, avete visto a chi somiglia?

Sui social è seguita da oltre un milione di follower, con loro l’attrice interagisce pubblicando scatti ma anche attraverso la pubblicazione di storie. Le ultime immagini sono piene di luce, è al mare e mostra un fisico smagliante e sfoggia bikini diversi.

Possiamo ammirarla in una foto con un costume sull’arancio con un dettaglio più forte e dal colore acceso nella parte superiore, Laura ha i capelli al vento, li tiene con le mani e indossa gli occhiali: è davvero molto bella! In un’altra immagine indossa un bikini sempre sull’arancione ma dal colore più evidente con un disegno diverso, indossa un cappello e mostra un sorriso luminosissimo. A quanto pare però negli ultimi giorni è tornata alla quotidianità, almeno per il momento, lontana dal mare. Infatti ha condiviso un post in cui fa sapere ai migliaia di follower di essere andata dal parrucchiere per dare un po’ di vita ai capelli dopo alcuni giorni di mare e sole. Ma non è finita qui perchè l’attrice fa notare una certa somiglianza:

Avete visto la foto? Laura a corredo ha scritto: “Ristrutturazione capelli post mare, ed è subito ‘La tata’”, voi notate la somiglianza con Francesca, il personaggio della famosa sit-com statunitense? L’attrice le somiglia molto con questa acconciatura. Che dire, può cambiare look ma è sempre bellissima!