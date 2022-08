Simona Ventura in costume: in spiaggia senza trucco e senza filtri

Simona Ventura, eccola in costume: la conduttrice si mostra in spiaggia senza trucco e senza filtri.

Simona Ventura ha sempre avuto un ruolo di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, la conduttrice da quando ha esordito ne ha fatta di strada. Oggi è sicuramente tra le presentatrici più amate. Qualche mese fa l’abbiamo vista al timone del nuovo programma di canale 5, Ultima fermata.

Nel format presentava le coppie protagoniste spiegando prima i motivi che li avevano condotti a partecipare e in seguito raccontando i passi fatti durante il percorso. Simona è legata da qualche anno a Giovanni Terzi. Spesso pubblica sui social scatti insieme al suo compagno dove mostra sempre un sorriso smagliante. A Il corriere ha rivelato di avere un grande desiderio, vogliono sposarsi. Più volte sono stati costretti a rimandare l’evento per cause esterne: “Ogni volta che diciamo che ci sposeremo riparte una pandemia, scoppia una guerra”. Ma a quanto pare la coppia non ha intenzione di mettere da parte il sogno di unirsi in matrimonio e vogliono organizzare una grande festa senza mascherine.

Nella medesima intervista la conduttrice ha raccontato che il giornalista è l’uomo che la completa, che ha sempre cercato e che la rende felice e serena. Simona sui social, dove è seguita da quasi 2 milioni di follower, pubblica molti scatti insieme al compagno. L’ultimo risale a qualche settimana fa, sono al mare, sorridenti e felici: “Finalmente con te amore”, ha scritto a corredo. A quanto pare la conduttrice negli ultimi giorni si sta godendo l’estate e non manca di aggiornare coloro che la seguono pubblicando immagini sempre diverse: si è mostrata anche in costume, al naturale e senza filtri.

Simona Ventura in costume: si mostra in spiaggia senza trucco e senza nessun tipo di filtro

Nonostante sia sempre molto impegnata la conduttrice è riuscita a prendersi qualche giorno di vacanza per rilassarsi tra sole, mare e tanto amore. In un reel ha indossato un costume giallo e si è mostrata in diverse pose.

La vediamo in barca, sulla spiaggia e in acqua e sfoggia un fisico smagliante accompagnato da un meraviglioso sorriso. La conduttrice non si nasconde usando filtri o trucco e si mostra completamente al naturale. Sono tante le immagini in cui possiamo ammirala senza make up e con i capelli senza piega mentre indossa costumi interi ma anche bikini.

Per esempio nell’ultimo reel condiviso con i suoi follower sfoggia prima un costume intero di colore blu e degli occhiali da sole e in un secondo momento eccola con un bikini a due pezzi.

Simona Ventura non si nasconde, in spiaggia appare senza trucco e senza filtri, bella come lo è quando appare in televisione con un make up accentuato e con un abbigliamento più elegante.