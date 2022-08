Soleil Sorge mostra il viso senza make up e i capelli al naturale: così lascia tutti i follower senza parole.

Soleil Sorge in questi mesi è stata al centro dell’attenzione, la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è stata più che fruttuosa. Infatti dopo essere uscita sono subito arrivate nuove proposte lavorative. Nella casa l’ex concorrente è stata una grande protagonista.

Spesso per la sua schiettezza si è scontrata con gli altri coinquilini e in puntata i litigi sono finiti al centro dell’interesse delle dinamiche. Ad alimentare le dirette c’è stato poi il rapporto nato con Alex Belli. Per settimane e mesi si è parlato di loro, anche con l’entrata di Delia Duran, compagna dell’attore. A questo legame si è dato il nome di ‘triangolo’. Alla fine però, dopo la conclusione del reality, il rapporto di amicizia non è proseguito. Soleil è impegnatissima, da poco ha dato vita al suo brand State Of Soleil, dove possiamo trovare costumi da bagno ma anche bandane, pantaloni e capi estivi.

Il Gf Vip è stato sicuramente un passo in più per lei ma in questi anni l’abbiamo vista in altri reality, per esempio a Pechino Express con sua mamma Wendy o anche a L’Isola dei famosi, dove ha dimostrato di avere una forza incredibile e la stessa l’ha messa quando quest’anno è tornata per un brevissimo tempo in Honduras. Il suo seguito sui social è cresciuto tantissimo in questi mesi e oggi sono oltre un milione i follower. E’ avvezza a condividere molte storie in cui mostra cosa fa, svela i progetti o la vediamo in semplici istanti di quotidianità. Negli ultimi giorni in alcune sue storie instagram si è mostrata in un video al naturale.

Soleil Sorge con viso e capelli al naturale: è bella anche senza trucco

Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip Soleil ha seguito un percorso tutto in salita. E’ stata opinionista a La pupa e il secchione show, l’abbiamo vista in diversi programmi, ha creato un suo brand di costumi da bagno, State of Soleil, e sembrerebbe che siano in arrivo nuove e importante novità.

La prima volta che l’abbiamo vista in tv risale a prima di Uomini e donne. Infatti l’ex concorrente ha partecipato anni fa a Miss Italia. In seguito è arrivata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Luca Onestini. Dopo la scelta ci fu la separazione quando Luca entrò come concorrente al GF Vip. Oggi Soleil sembrerebbe essere impegnata, più volte è stata paparazzata insieme ad una persona e anche all’interno del reality aveva detto che c’era qualcuno fuori ad aspettarla. Il numero di follower in questi mesi è cresciuto, con loro interagisce molto, risponde alle domande e condivide i momenti della sua quotidianità, In alcune recenti storie instagram si è mostrata al naturale, eccola:

Questo è uno scatto ripreso da un video in cui a corredo scrive ‘reading, working, writing, meditating’. Soleil ha i capelli al naturale, bagnati, ancora senza piega e il viso sembrerebbe senza trucco. Da qualche settimana ha deciso di rinnovare il suo look, infatti l’abbiamo sempre vista con i capelli lunghi e adesso li porta abbastanza corti e sta benissimo. Anche così, con i capelli al naturale e il viso senza make up è molto bella.