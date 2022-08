Sposi a Matrimonio a prima vista, poi la decisione shock: cos’è successo dopo le nozze? Resterete di stucco

Sposi a Matrimonio a prima vista, poi la decisione shock: cos’è successo subito dopo le loro nozze in tv? Resterete davvero di stucco.

Tra i tantissimi programmi che si alternano sui nostri canali tv, Matrimonio a prima vista Italia è tra quelli più seguiti. Vero e proprio esperimento sociale, è andato in onda per la prima volta nel lontano dal 2016 e da quel momento non si è mai più fermato.

Così come si sono alternate tantissime edizioni nel corso di questi lunghi anni, anche le coppie che il pubblico da casa ha avuto la possibilità di conoscere sono state davvero tantissime. Tra queste, gli spettatori di Matrimonio a prima vista Italia non possono fare a meno di ricordarsi di loro: Mattia e Cristina!

Sposi nel corso dell’ultimissima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, i due giovanissimi ragazzi hanno saputo mettere tutti d’accordo sin dal primo minuto. Mattia e Cristina, infatti, sembravano proprio la coppia perfetta. E, guardandoli dall’esterno, facevano seriamente pensare che avrebbero potuto ripetere quello che è successo ad un’altra amatissima coppia del programma. Durante il loro percorso, però, è successo qualcosa che ha completamente rivoluzionato i piani e i loro sentimenti fino a decidere di separarsi nel corso dell’ultima puntata. Cos’è successo, poi, dopo le nozze? A differenza di due giovanissimi ragazzi, Mattia e Cristina hanno scelto di divorziare, ma poi? Resterete di stucco quando lo scoprirete.

Sposi a Matrimonio a prima vista Italia: cos’è successo dopo? Clamoroso!

Sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio, ma molto presto la decisione ‘shock’ di Cristina ha completamente determinato il suo matrimonio con Mattia. In tantissimi ricordano il loro percorso nel famoso programma di Real Time ed altrettanto in numerosi sono curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi dopo le nozze in tv.

Sposi nel corso dell’ottava stagione di Matrimonio a prima vista Italia, Mattia e Cristina hanno scelto di chiedere il divorzio nel corso dell’ultima puntata del programma. A ‘condizionare’ questa scelta, è stata la decisione della giovanissima ragazza di partire con le sue amiche nel bel mezzo del programma. Si trattava di un viaggio già programmato da diverso tempo, ma che ha fatto storcere il naso dello sposo. È proprio da quel preciso momento, infatti, che qualcosa nel loro rapporto si è rotto fino a prendere la decisione di prendere due strade diverse. Cos’è successo dopo? Abbiamo rintracciato i due ex sposi su Instagram ed abbiamo scoperto tutto quello che è accaduto dopo il programma.

Se un’altra coppia ha scelto di chiudere definitivamente i rapporti dopo il programma, compiendo un gesto shock, sembrerebbe che Cristina e Mattia abbiano scelto di agire in modo diverso. I due, infatti, non solo continuano a seguirsi reciprocamente sui social, ma diversi mesi fa si sono scambiati anche dediche al miele. Le loro strade, quindi, si sono separate per sempre, ma la stima e l’affetto reciproco sembrerebbe non essere affatto finito.

Vi piacevano come coppia?