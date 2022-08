Il drammatico episodio che l’ha sconvolta: che fine ha fatto oggi Angel di Vite al Limite? Impensabile

Angel Parrish ha partecipato a Vite al Limite per via del suo ingente peso, ma sapete che fine ha fatto oggi? Davvero impensabile.

La terza stagione di Vite al Limite ha visto susseguirsi storie davvero incredibili. A partire da quella di Bettie Jo Elmore, di cui recentemente vi abbiamo mostrato il cambiamento, fino a quella di Amber Rachdi, attualmente irriconoscibile rispetto al programma, gli episodi di quell’anno del famoso programma hanno regalato una serie di colpi di scena choc.

Tra le tante storie sconvolgenti che sono state raccontate quell’anno, è davvero impossibile non ricordarci quella di Angel Parrish. Entrata nel programma con un peso pari a 258 kg, la donna ne è uscita completamente trasformata dalla clinica di Houston, riuscendo a pesare 119 kg. Una trasformazione piuttosto sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere, ma che testimoniato quanto la sua voglia di rinascita fosse immensa. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul suo conto? Appurato che ha battuto qualsiasi tipo di record in clinica, che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto Angel Parrih di Vite al limite?

Così come la storia di tantissimi altri pazienti di Vite al Limite, anche quella di Angel Parrish nascondeva un dolore immenso. Divenuta mamma da giovanissima, la donna ha raccontato di essere stata costretta a dare sua figlia in adozione. Da quel momento, la sua vita è fortemente cambiata! Nel cibo, infatti, la bella Angel trovava il suo migliore amico e, alla sola età di 30 anni, già pesava oltre i 200 kg. L’arrivo del suo secondo figlio, però, non ha affatto migliorato le cose, bensì le ha complicate: ha continuato a mangiare fino a raggiungere un peso di più di 300 kg. Impensabile, avete pienamente ragione!

Resasi conto di non poter più andare avanti in quel modo, Angel ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan ed è dimagrita 139 kg. Com’è diventata oggi? Abbiamo tentato di rintracciarla su Facebook, ma l’unico profilo che abbiamo scovato a nome suo risulta inattivo dal 2018. La foto che vi stiamo per riproporre, infatti, risale esattamente all’Aprile di quell’anno:

Rispetto al prima di Vite al Limite, Angel è decisamente diversa! Ci auguriamo, però, che abbiamo continuato a percorrere questa strada.

Chi è il doppiatore del dottor Nowzaradan?

Sono tantissime le domande che il pubblico di Vite al Limite si pone sul programma. C’è chi, ad esempio, si chiede dove si trova la clinica dove opera e visita il dottor Nowzaradan, in che cosa consiste la dieta del medico chirurgo iraniano e chi, invece, si chiede chi sia il doppiatore del famoso Younan. Forse non tutti lo sanno, ma dopo un drammatico evento la produzione di Vite al Limite su Real Time ha dovuto prendere una drastica decisione.