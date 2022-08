Vittorio Sgarbi, quanto hanno offerto a sua figlia per partecipare al Gf Vip

In molti si chiedono quanto hanno offerto alla figlia di Vittorio Sgarbi per partecipare al GF VIP: la cifra è davvero da urlo.

Seppure il GF VIP sia un reality ambitissimo, sembrerebbe che non a tutti fa piacere partecipare. È proprio questo quello che ha lasciato chiaramente intendere Vittorio Sgarbi nel parlare di sua figlia Evelina. In questi ultimi giorni, infatti, la giovanissima appassionata di arte è finita al centro dell’attenzione per avere rifiutato il provino per il famoso programma condotto da Alfonso Signorini.

Chissà come l’avrà presa l’amatissimo volto italiano quando ha scoperto che la figlia di Vittorio Sgarbi ha disertato per ben quattro volte il provino del GF Vip, mentre lui si è autocandidato senza alcuna risposta. D’altra parte, le parole del critico d’arte hanno fatto grande scalpore! Stando a quanto si apprende dalle sua rivelazione, sembrerebbe che la giovane Evelina abbia clamorosamente rifiutato il reality contro la sua volontà. Quello che, però, in molti si chiedono è: quanto le era stato offerto per partecipare? Stando a quanto si apprende dalle parole del suo papà, sembrerebbe che si tratti di una cifra piuttosto ragguardevole. “Partecipare le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere”, ha detto Vittorio Sgarbi a Il corriere della sera per commentare la decisione di sua figlia.

Quanto hanno offerta alla figlia di Sgarbi per partecipare al GF Vip

Già a Novella 2000, Vittorio Sgarbi aveva rivelato di non essere affatto d’accordo con la scelta di sua figlia di rinunciare al GF VIP, ma è proprio a Il corriere della sera che lo ha confermato. Stando a quanto si apprende dalle parole del critico d’arte, sembrerebbe che la giovane Evelina non abbia voluto partecipare al reality perché consapevole che quello non è un ambiente adatto a lei. “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei”, ha spiegato. Di opinione completamente opposta a quella della giovane Sgarbi, ovviamente, vi è suo padre, che non ha fatto altro che ribadire quanto questa fosse un’opportunità da non perdere. “Se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé”, ha detto ancora.

Nel corso della sua intervista a Il corriere della sera, però, Vittorio Sgarbi ha anche rivelato il cachet offerto a sua figlia, sottolineando quanto questi soldi le facevano sicuramente comodo. Sapete a quanto ammonta la cifra? “Le avevano offerto 100 mila euro”, ha detto. Una cifra, diciamoci la verità, decisamente considerevole e che le sarebbe servita tantissimo. “Non metteva in croce a me”, ha detto ancora.

Le parole di Vittorio Sgarbi, quindi, fanno chiaramente comprendere quanto la decisione di Evelina non sia stata condivisa affatto da lui. Voi, però, cosa avreste fatto?