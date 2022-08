Wanda Nara insieme a sua sorella: la bellezza è davvero di famiglia

Avete mai visto la sorella di Wanda Nara? La somiglianza è visibile ma a non passare inosservata è la bellezza!

Wanda Nara oggi è un personaggio del mondo dello spettacolo italiano molto importante ma il suo esordio è avvenuto in Argentina, paese che ne ha visto la nascita. Sul web si legge che il suo debutto c’è stato tra il 2005 e il 2006 sui palchi argentini come showgirl.

In seguito è stata concorrente di diversi programmi tv fino a quando non si è trasferita in Italia con l’allora marito Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli maschi. Nel 2013 la coppia ha divorziato. Oggi è sposata con Mauro Icardi ed è diventata sua procuratrice sportiva. Insieme al calciatore ha avuto due figlie femmine. Da quando è arrivata in Italia ha cominciato a muoversi molto nello spettacolo, per esempio nel 2020 Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco insieme a Pupo nel ruolo di opinionista.

Sui social, data l’enorme popolarità, è seguitissima. Sono oltre 13 milioni le persone che la seguono e oltre 6 mila le immagini ad oggi pubblicate. Nella sua biografia leggiamo che è madre di 5 figli e riporta il nome del brand da lei creato, WANDA COSMETICS. Il sito si occupa della creazione e realizzazione di prodotti di bellezza e cosmetici per la cura del corpo. E’ spesso la showgirl a mostrare l’effetto del suo make up e delle creme attraverso la pubblicazione di foto. Tra le immagini ci sono molte anche di famiglia. Per esempio in queste ultime settimane ha condiviso diverse foto con sua sorella Zaira: l’avete mai vista? Non possiamo non ammettere che la bellezza è di famiglia!

Nelle ultime settimane la showgirl ha trascorso del tempo tra relax, sole, mare e tanto amore. Infatti in molte storie condivise ha mostrato tanti bellissimi scatti di famiglia. In tutte sfoggia un outfit sempre particolare e dei costumi mai banali. Per esempio ha sfoggiato un bikini intero di colore azzurro con disegnato sopra un orsacchiotto. La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti ed è arrivato anche il complimento di Icardi: “Linda”. Wanda è una donna molto bella e a quanto pare la bellezza è proprio di famiglia, perchè lo diciamo? Avete mai visto sua sorella? Anche lei è meravigliosa!

Ecco insieme la showgirl con sua sorella, Zaira Nara. La somiglianza tra le due donne c’è ed è ben visibile, dato che hanno in comune alcuni tratti del viso come lo sguardo, solo che Wanda è biondissima con qualche sfumatura più scura all’interno e Zaira è castana.