L’auto ha preso fuoco: l’attrice è in condizioni critiche dopo l’incidente stradale

L’auto dell’attrice ha preso drammaticamente fuoco: dopo l’incidente stradale l’amata interprete è in condizioni critiche, cos’è successo.

Non una ‘semplice’ caduta dai tacchi, ma un vero e proprio drammatico incidente! È proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi alla famosa attrice, che ha fatto immediatamente preoccupare tutti. L’auto su cui viaggiava ha letteralmente preso fuoco ed ancora adesso – a distanza di qualche giorno dall’accaduto – la donna non riversa in ottime condizioni.

Una carriera costellata di successi, ma – stando a quanto si apprende dal web – sembrerebbe che la vita della famosa attrice non sia stata sempre tutta rose e fiori. Divenuta orfana di padre alla sola età di 14 anni, l’amata interprete di numerosi film di successo ha dovuto rimboccarsi le maniche troppo presto. Tutto sembrava stesse andando per il meglio fino a quando – nel 2006 – ha dovuto affrontare un altro drammatico evento: la morte di sua sorella.

Come riportano i maggiori siti di informazione, nei giorni scorsi, l’amata attrice è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale. Si legge, infatti, che la star stesse viaggiando sulla sua auto quando – molto probabilmente per l’alto tasso di velocità – ha perso il controllo del veicolo, andando ad impattare contro una casa. Le conseguenze, ovviamente, sono state disastrose: l’auto ha preso completamente fuoco, facendo impiegare ai vigili di fuoco un’ora di tempo per spegnerlo, e la casa è stata completamente rasa al suolo.

L’auto prende fuoco dopo il drammatico incidente: come sta l’attrice

Un vero e proprio drammatico incidente, quello in cui è rimasta coinvolta la famosa attrice nei giorni scorsi. Come raccontavamo poco fa, sembrerebbe che l’interprete abbia perso il controllo dell’auto per via dell’eccessiva velocità e che sia andata a sbattere contro una casa che si trovava ai lati della strada. Sia l’auto che, ovviamente, la dimora hanno preso fuoco, richiedendo l’intervento inevitabile dei Vigili del fuoco. Come sta adesso l’attrice? Sin da subito, la donna è apparsa in condizioni critiche e si è ritenuto necessario chiamare i soccorsi e trasportarla presso l’ospedale più vicino, ma adesso come sta? Purtroppo, sono pochissime le informazioni che abbiamo a disposizione. Da quanto si apprende da People, sembrerebbe che sia in condizioni stabili.

In molti ameranno e ricorderanno la bella Anna Heche, tra le prime attrici a dichiarare la sua bisessualità e volto di tantissime pellicole di successo. È proprio lei che, alcuni giorni fa, è rimasta coinvolta nel drammatico incidente. Ad oggi come sta? Come dicevamo, le notizie che si hanno a disposizione sono minime. Una persona vicino all’attrice ha riferito a People che attualmente la bella Heche è intubata ed ha il corpo con diverse ustioni.

A tutte le preghiere e pensieri che si stanno diffondendo in questi giorni, si aggiungono anche le nostre.