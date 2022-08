Beatrice Valli in costume: l’accessorio aggiunto rende il look da mare pazzesco

Beatrice Valli in costume è bellissima, per il look da mare ha aggiunto un accessorio che lo ha reso ancora più originale.

Quando abbiamo conosciuto Beatrice Valli era giovanissima, aveva appena 19 anni e partecipò ad Uomini e donne. Fu lei la scelta di Marco Fantini, diventato suo marito da qualche settimana.

Beatrice ha avuto dall’ex tronista due figlie, Bianca e Azzurra, mentre il primogenito è nato da una precedente relazione. Il programma di Maria De Filippi le ha dato sicuramente la possibilità di farsi conoscere e apprezzare tanto. Dopo la fine del suo percorso anche sui social il numero di follower è cresciuto in maniera impressionate. Oggi è una famosissima influencer. Con coloro che la seguono interagisce molto, mostra nelle storie la sua quotidianità, che cosa fa con i suoi bambini, i prodotti che utilizza, racconta dei viaggi di lavoro e fa vedere sempre i look che sfoggia per tutte le occasioni.

In alcune vecchie storie ha mostrato lo smalto utilizzato per le unghie, semplice e facile da replicare, l’avete visto? Ha usato per la base un colore sul nude, l’arancione invece sulla parte laterale e spesso centrale e il rosa nella parte laterale, quasi a formare una striscia ondulata. La manicure ha catturato l’attenzione ma anche il suo recente look da mare piace molto ai follower. Ha sfoggiato un costume zebrato e ha aggiunto un accessorio che ha reso lo stile pazzesco.

Beatrice Valli sfoggia un costume zebrato e aggiunge un accessorio che rende il look da mare pazzesco

Poche settimane fa c’è stato il bellissimo matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini. Per l’occasione l’influencer ha indossato un abito da favola, con un’ampia scollatura e la gonna che scendeva morbida e gonfia e la stessa eleganza abbiamo notato in Marco.

Per la serata Beatrice ha cambiato stile e ha indossato un abito più sensuale e stretto. La cerimonia è stata ripresa al momento sui social ma è stata in seguito anche trasmessa su Real Time. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne dopo l’esperienza nel programma ne ha fatta di strada ed oggi tutti la conoscono. In particolare è famosa sui social. Interagisce con coloro che la seguono mostrando attimi della sua quotidianità, parla della sua famiglia mostrandosi con loro e racconta naturalmente anche del suo lavoro. Negli ultimi giorni si sta rilassando al mare, come lo sappiamo? Sul suo canale instagram ha condiviso una serie di scatti in cui mostra i posti bellissimi visitati e tutti i look indossati. Ha catturato l’attenzione il bellissimo costume zebrato sfoggiato mentre si trova in barca. Beatrice ha aggiunto un accessorio che tutti avranno notato:

L’avete visto? L’influencer ha indossato un bikini zebrato semplice ma molto bello e ha aggiunto una sorta di collana che gira intorno alla pancia. Con questo accessorio il look da mare è pazzesco.