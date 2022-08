Piscina e giardino immenso: avete mai visto la casa vacanze di Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso si sta godendo ancora le sue meritate vacanze, ma avete mai visto la sua casa ‘estiva’? La piscina e il giardino sono immensi.

Manca pochissimo al ritorno di Barbara D’Urso sul piccolo schermo. Essendo lei la conduttrice di un programma d’informazione, c’è la serissima possibilità che la messa in onda di Pomeriggio Cinque venga clamorosamente anticipata. Se fosse così, diciamoci la verità, sarebbe davvero fantastico! In attesa del suo rientro a Milano, però, la conduttrice continua a godersi le sue vacanze. A proposito, avete visto la sua casa?

Tutti hanno un proprio posto del cuore dove si è soliti allontanarsi dalla solita monotonia mondana o, addirittura, rifugiarsi per pensare un po’ a sé. Ce l’hanno, ad esempio, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che per i loro momenti di relax hanno scelto di dire ‘addio’ ad Ibiza e Formentera e trascorrere la loro vacanze in una villa da sogno. E ce l’ha anche Barbara D’Urso, che da anni ha scelto la sua casa a Capalbio per rigenerarsi mentalmente e fisicamente prima di iniziare un lavoro. Quello che noi adesso vi chiediamo è: voi l’avete mai vista? Noi sì e vi assicuriamo è davvero pazzesca! Scopriamo insieme quelle immagini che – di tanto in tanto – la conduttrice condivide sul suo canale Instagram.

Com’è fatta la casa di Barbara D’Urso per le vacanze?

Seppure lontana dal piccolo schermo da diversi mesi, Barbara D’Urso non ha mai perso di tenersi in contatto con il suo pubblico social nemmeno in vacanza. Avete visto tutti gli scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Recentemente, vi abbiamo mostrato il suo look ‘da mare’, evidenziandovi un dettaglio super cool. Avete mai visto, però, quelle foto che la conduttrice condivide della sua casa per le vacanze? Così come tantissimi altri Vip, la D’Urso ha scelto di non partire per le mette più gettonate d’estate, ma di godersi il nostro Belpaese. È proprio per questo motivo che, dando un’occhiata al suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato alcuni suoi ‘dettagli’. L’avete vista anche voi? Abbiamo pochissime immagini che ci mostrano la casa dall’interno, ma da quelle che mostrano l’esterno della villa vediamo chiaramente che la casa ha uno giardino immenso e una piscina da sogno.

Sono due i dettagli stratosferici che catturano l’attenzione di tutti: la piscina e il giardino! Per la sua casa, infatti, la conduttrice ha scelto di unire ‘terra e mare’, ottenendo un risultato superlativo! Guardate un po’ qui:

In questa foto, Barbara D’Urso si mostra accanto alla sua piscina di casa, che tra l’altro si affaccia su un’immensità di verde. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Anche il giardino della villa è davvero spettacolare. Eccolo:

Una grande distesa di verde, quindi. Dove, a quanto pare, la conduttrice ha fatto installare una piacevolissima altalena e può coltivare le sue ortensie.

Per noi è decisamente superlativa!