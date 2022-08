“Con un nodo alla gola”: LDA racconta il retroscena su suo padre Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, quel retroscena raccontato da suo figlio LDA: “Con un nodo alla gola”, un momento che non dimenticherà mai

Figlio d’arte, ma ha portato il suo talento all’interno della scuola di Amici, LDA è stato uno degli allievi all’interno del talent ad aver conquistato il pubblico per la sua bravura al microfono. Il figlio dell’amatissimo artista, Gigi D’Alessio, ha raccontato un retroscena sul suo papà davvero incredibile.

Due artisti di due epoche differenti. Gigi D’Alessio è uno dei volti più amati all’interno del panorama musicale italiano partenopeo e dai suoi esordi ad oggi ha ottenuto un successo clamoroso. Ancora oggi sono di fatti tantissimi i brani del cantautore che riscuotono grande risonanza tra il pubblico. E la serata dedicata ai suoi ben 30 anni di carriera che lo ha visto protagonista in Piazza Plebiscito a Napoli poco più di due mesi fa, testimonia quanti siano innamorati della sua musica.

Beh, cosa dire, il talento a quanto pare è di casa. LDA, il cui vero nome è Luca D’Alessio, nel corso di un’intervista a lui dedicata, ha raccontato un retroscena sul suo papà davvero commovente. Ecco di cosa ha parlato.

LDA, il retroscena su papà Gigi: “Con un nodo alla gola”, cosa è successo

Un amore smisurato quello che unisce padre e figlio ed una passione per la musica che entrambi portano dentro, da sempre. Gigi D’Alessio è uno degli artisti partenopei ad aver conquistato con la sua musica e con la sua voce milioni di persone pronte a riempire le piazze per vederlo cantare. Il successo di papà D’Alessio però, non è il solo in famiglia.

Il suo percorso ad Amici si è interrotto prima della finalissima, tuttavia Luca D’Alessio, in arte LDA, è riuscito comunque a conquistare il pubblico con la sua musica. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, il giovanissimo ex allievo del talent ha parlato di sé, della sua carriera che sta evolvendo, del suo percorso di crescita e del suo rapporto con il papà. E proprio riguardo al suo papà, Gigi D’Alessio, il giovane LDA ha voluto raccontare a tutti un retroscena che nessuno conosceva.

Durante la serata in cui lo storico cantautore festeggiava i suoi 30 anni di Carriera con un concerto in piena diretta su Rai 1 da Pizza Plebiscito, ospite sul palco insieme al suo papà era proprio LDA. Un momento quello, in cui l’emozione è stata avvertita da tutti ed in particolare da padre e figlio. Ed è proprio riferito a quest’occasione il retroscena che Luca D’Alessio ha voluto raccontare. “Lui ha preso il cellulare e io non ce la facevo a cantare“, ha detto LDA. Papà D’Alessio ha voluto immortalare il momento riprendendo con lo smartphone l’esibizione di suo figlio, ma ci è mancato poco che non esplodesse in un pianto preso dalla commozione del momento. “L’ho visto con un nodo alla gola mentre mi prendeva in video“, ha concluso Luca D’Alessio.