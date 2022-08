Dopo 3 anni è finita: altra coppia molto famosa si dice addio

Dopo Francesco Totti ed Ilary Blasi, anche un’altra coppia famosa si dice ‘addio’: dopo tre anni la loro relazione è finita, l’annuncio.

Sembrerebbe che questa non sia un’estate particolarmente felice per le coppie ultra consolidate. A distanza di poco più di un mese dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, ne arriva un altro che rattrista un po’ tutti. Dopo 3 anni dall’inizio della loro relazione, un’altra coppia famosa si dice ‘addio’.

Non tutte le storie d’amore, purtroppo, sono destinate a durare per sempre, culminando in nuove nascite – come l’ex corteggiatrice di Uomini e donne – o in matrimoni. Ci sono relazioni, infatti, che possono clamorosamente terminare da un momento all’altro. Alla base della rottura possono esserci diversi motivi. C’è chi, ad esempio, sceglie di dirsi addio a causa di diversi punti di vista sul futuro di coppia- com’è successo all’ex concorrente del Grande Fratello. E chi, invece, sceglie di lasciarsi per mancanza di dialogo, perché è finito il sentimento o perché non si è riusciti a trovare un punto d’incontro. Insomma, sono le motivazioni possono essere davvero diverse. Non sappiamo cos’è successo a quest’altra coppia famosa che ha annunciato la fine della sua storia d’amore, ma possiamo confermarvi che – dopo 3 anni d’amore – si sono detti ‘addio’ per sempre. Sapete di chi parliamo?

Un’altra coppia famosa si dice ‘addio’: l’annuncio arriva sui social

“Non c’è un motivo particolare. Semplicemente, a volte le storie d’amore finiscono”, è proprio con queste esatte parole che una coppia famosa ha annunciato al suo pubblico di essersi detta ‘addio’ dopo 3 anni d’amore. Stando a quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che la decisione sia arrivata di comune d’accordo circa cinque mesi fa. Si, avete letto proprio bene: la fine della loro relazione non è avvenuta adesso, ma diverso tempo fa. Solo adesso, però, hanno avuto annunciarla al loro pubblico social.

Si è soliti rendere partecipi i propri sostenitori di ogni cosa. Ed anche il famoso cantante – nonostante non ami parlare molto di sé e condividere notizie ‘private’ – non ha potuto fare a meno di annunciare la fine della sua storia d’amore. Inutile dirvi che la fine del loro fidanzamento – così come quello di un’altra coppia amatissima – ha lasciato di stucco tutti i loro ammiratori, che vedevano nei due giovanissimi ragazzi una coppia perfetta! Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? In molti l’avranno immaginato, parliamo di Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. I due facevano coppia fissa dal 2009 – dopo essersi conosciuti grazie a Fedez – ed hanno da subito una splendida storia d’amore. Come ogni cosa bella, però, anche la loro relazione è giunta al termine!

Sia a Fabio che a Karen va il nostro più sincero augurio di un buon proseguimento di vita!