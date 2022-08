Com’è cambiata Cristina Chiabotto da Miss Italia? Farete difficoltà a crederci

Cristina Chiabotto ha vinto Miss Italia nel 2004, ma com’è cambiata da allora? Ecco una foto del tempo: farete difficoltà a crederci.

Sta vivendo uno dei periodi più magici che una donna possa mai vivere nella sua vita: la nascita della sua secondogenita. A distanza di qualche mese dalla nascita della sua prima figlia, Cristina Chiabotto ha annunciato di essere nuovamente diventata mamma.

Ad oggi, Cristina Chiabotto rappresenta una dei volti più puri della televisione italiana. Seppure amatissima e donna di successo, l’ex Miss Italia continua a mantenere quei tratti che hanno determinato la sua vittoria al famoso concorso di bellezza nel 2004 e che, ancora adesso, la rendono unica e speciale. Non stiamo parlando solo della sua bellezza, che è nota ed apprezzata da tutti, ma della sua semplicità e genuinità. Doti che, diciamoci la verità, è difficilissimo trovare oggigiorno. Se, però, vi chiedessimo se ricordate com’era ai tempi di Miss Italia, ci sapreste dare una risposta? Sono trascorsi quasi 20 anni, ma com’è cambiata da allora ad oggi? Farete davvero difficoltà a crederci.

Cristina Chiabotto da Miss Italia ad oggi: com’è cambiata?

Il 2004, quindi, non solo ha determinato la sua vittoria a Miss Italia, ma anche l’inizio del suo successo. Subito dopo essere stata incoronata reginetta d’Italia, Cristina Chiabotto ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed oltre a prendere parte a diversi spot pubblicitari, ha dato vita anche ad una incredibile carriera televisiva. Ancora oggi, nonostante si dedichi maggiormente alla sua vita da mamma, continua ad essere un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Prima di prendere parte a L’Isola dei famosi, vi abbiamo mostrato alcune immagini a confronto di Mercedesz Henger per far vedere coi vostri stessi occhi come la bellezza della giovane naufraga dell’adventure reality sia rimasta immutata. Stavolta, invece, vogliamo parlarvi dell’ex Miss Italia del 2004. Com’è cambiata da allora la splendida Cristina Chiabotto? Guardate un po’ la foto riproposta in basso:

Farete davvero difficoltà a crederci, ma è proprio così: nonostante siano trascorsi quasi 20 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, Cristina Chiabotto non è affatto cambiata! Certo, al concorso di Salsomaggiore era solo una ragazzina, ma per il resto è sempre identica.

È successo durante la gravidanza

È diventata mamma per la seconda volta da pochissime settimane, ma solo adesso la bella Chiabotto ha raccontato quello che è successo durante la gravidanza. Stando a quanto si apprende dalle sue parole sui social, sembrerebbe che l’ex Miss Italia abbia vissuto un momento non particolarmente facile. Fortunatamente, così come era successo con la sua prima bambina, tutto è andato bene e la Chiabotto ha potuto tirare un sospiro di sollievo.