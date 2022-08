Daydreamer, com’è oggi l’attrice interprete di Mihriban: vederla in questo scatto vi lascerà senza parole

Vi ricordate di Mihriban in Daydreamer? A distanza di circa un anno ecco com’è l’attrice oggi in questo scatto social mai visto prima!

Sicuramente Daydreamer-Le ali del sogno è una delle serie televisive turche che più di tutte ci ha appassionato. I telespettatori si sono lasciati trasportare dalla storia d’amore tra Can e Sanem. Il giovane è un fotografo che torna dalla sua vita in giro per il mondo nell’azienda di famiglia e vi rimane, dato che il padre glielo aveva chiesto, non sapendo che in realtà stava poco bene.

Sanem è invece una sognatrice, vuole diventare una scrittrice e viaggiare. L’incontro fra i due avviene per caso, e il destino sembra che leghi le loro vite ancora prima di conoscersi. Nella seconda parte della storia però quando il fotografo ritorna dopo essere partito perchè accusato dalla giovane di aver bruciato il suo libro che in realtà era stato lanciato nel fuoco da Yigit, quel legame sembra non essersi mai spezzato.

I ricordi riaffiorano, il dolore anche ma l’amore è più forte. In questa seconda parte della trama abbiamo conosciuto nuovi personaggi, c’è stato il ritorno di Aziz che ha rincontrato la sua ex fidanzata, Mihriban, una donna bella e buona. Tra i due sembra che il sentimento non sia mai passato e così li rivedremo nuovamente insieme. Nella serie abbiamo apprezzato Mihriban in modo particolare. E’ passato circa un anno dall’ultima volta che l’abbiamo seguita, oggi avete visto com’è l’attrice? Vi mostriamo un suo scatto social.

Daydreamer, com’è l’attrice interprete di Mihriban oggi: eccola in uno scatto mai visto prima

Mihriban è un personaggio di Daydreamer, la serie turca che ha riscontrato un successo impressionante in Turchia, in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. Questo personaggio femminile arriva nella seconda parte della storia, quando vediamo il ritorno di Can, ma anche quello di Aziz.

Infatti il padre del fotografo è l’ex fidanzato della donna. In passato sono stati insieme. A quanto pare a distanza di anni l’amore torna a riaffiorare e i due diventano inseparabili. La serie turca si è conclusa nel maggio del 2021 per noi, invece circa due anni prima in Turchia. Mihriban è un personaggio entrato a far parte della trama a metà percorso ed è poi rimasto fino alla fine. E’ trascorso più di un anno ad oggi, avete visto com’è adesso l’attrice che l’ha portato in scena?

Questo è uno scatto social abbastanza recente di Sevinc Erbulak, l’attrice che ha interpretato l’ex fidanzata e poi fidanzata di Aziz, padre di Can ed Emre. Facendo il confronto non sembra assolutamente cambiata, a parte i dettagli come l’acconciatura. Oggi ha una pettinatura diversa e anche il colore, si nota qualche sfumatura all’interno più chiara. Sevinc è un’attrice bravissima ed è molto bella!