Elettra Lamborghini, incredibile il prezzo del costume che ha indossato: tutti i dettagli sul bikini.

Anche questa estate sta facendo ballare tutti: il brano Caramello, in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo è un vero e proprio tormentone. Parliamo proprio di lei, Elettra Lamborghini, una delle star più amate del momento.

Cantante ma anche personaggio televisivo, Elettra è famosissima anche sul web, dove ogni giorno condivide foto e video delle sue giornate. Da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, i post condivisi su Instagram dalla regina del twerking non passano mai inosservati. Come è accaduto con alcune immagini postate dalla Lamborghini qualche giorno fa, durante una giornata di mare in Sicilia. La star ha indossato un bellissimo bikini, che ha messo in risalto alla perfezione il suo fisico statuario. Un bikini che ha colpito tutti, e non solo per il modello… sapete quanto costa? Il prezzo del costume vi lascerà senza parole!

Il costume di Elettra Lamborghini fa impazzire tutti: ecco quanto costa

Tra un concerto e l’altro, Elettra Lamborghini si rilassa al sole. E, qualche giorno fa, lo ha fatto nella splendida Sicilia, dove ha tenuto un concerto ad Adrano. Nel tempo libero, la star si è concesso un po’ di relax sulle coste catanesi, dove si è immortalata in tutta la sua bellezza. Negli scatti del suo soggiorno siciliano, la Lamborghini indossa un costume color azzurro chiaro che non è passato inosservato. Un bikini caratterizzato dal pezzo superiore con i triangolo e lo slip con i laccetti laterali.

“Se zoommi bene vedi le boe”, ha scritto Elettra nella didascalia del post, che, come sempre quando si tratta di lei, ha ricevuto il pieno di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la meravigliosa 28 enne. Che indossa un costume non solo incantevole, ma anche griffato! Come riporta Fanpage.it, infatti, il bikini scelto da Elettra per i suoi giorni siciliani è firmato Fendi: nell’immagine, infatti, potete notare l’iconica trama con la ‘F’, tipica del famoso brand. Il costume indossato dall’ex opinionista de L’Isola dei Famosi è celeste, ma il modello è, in realtà, double face e può essere indossato anche nella variante marrone. Quanto costa il costume?

Come riporta Fanpage.it, il prezzo è di 410 euro. E voi, cosa ne pensate del look estivo della bellissima Elettra?

Chi è il marito di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha rubato il cuore di milioni e milioni di fan, ma, nel suo cuore, c’è spazio solo per un uomo. Nel 2020, la cantante ha sposato Afrojack, nome d’arte del dj e produttore discografico Nick van de Wall. I due si sono conosciuti nel 2017 grazie ad amici in comune e, da quel momento, non si sono più separati. Anche sui social si mostrano spesso insieme, molto affiatati ed uniti.