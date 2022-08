Ilary Blasi, quello che nessuno si sarebbe aspettato: la decisione della conduttrice dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

La notizia è arrivata con un comunicato disgiunto lo scorso 11 luglio: Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati dopo ben venti anni d’amore e tre meravigliosi figli insieme. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, avendo la coppia smentito le voci di crisi trapelate nei mesi scorsi.

Stavolta, però, non ci sono più dubbi: la favola tra Ilary e l’ex capitano giallorosso è terminata. E, subito dopo l’annuncio, la conduttrice ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti e volare in Tanzania con i figli, dove si è concessa alcuni giorni di relax. Non dimenticando mai di condividere alcuni momenti delle sue giornate anche sui social, dove nelle ultime settimane è molto attiva. Ha condiviso scatti anche delle sue giornate al mare a Sabaudia e, in queste ore, della sua vacanza sulle Dolomiti. Ma cosa farà, nei prossimi mesi, l’amatissima conduttrice? Ecco cosa rivela l’ultima indiscrezione.

Ilary Blasi, la drastica decisione dopo la separazione: cosa accadrà

Mentre Totti starebbe continuando la sua relazione con Noemi Bocchi, Ilary Blasi si gode le vacanze, tra mare e montagna. E ben lontana dal piccolo schermo. Nelle settimane scorse, si è parlato della possibilità di vedere presto Ilary in tv, per raccontare tutta la verità sulla separazione dal marito. In molti hanno pensato che la conduttrice lo avrebbe fatto proprio a Verissimo, dalla collega e amica Silvia Toffanin: è proprio nel talk di Canale 5 che, lo scorso marzo, smentì le voci su una presunta crisi di coppia. Dagospia ha parlato anche di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani. Sono tante le trasmissioni che, dopo l’annuncio della separazione, stanno corteggiando la showgirl, ma, quanto pare, Ilary potrebbe non parlare assolutamente in tv.

A lanciare la notizia è The Pipol Gossip, che parla di un lungo stop della Blasi dalla tv. Secondo quanto riportato, Ilary potrebbe stare lontana dalla televisione per circa un anno: con ogni probabilità, fino all’inizio della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Ammesso che sarà proprio lei a condurre l’edizione del 2023 del reality ambientato in Honduras.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti gli eventuali aggiornamenti. A voi piacerebbe rivedere la Blasi al timone de L’isola dei famosi?

Vacanza sulle Dolomiti per Ilary Blasi

Dopo tanto mare tra la Tanzania e Sabaudia, Ilary si sta godendo alcuni giorni in montagna. In particolare, la conduttrice si trova sul lago di Braies, vicino alla Val Pusteria, in Trentino Alto Adige. Un vero e proprio paradiso naturale, con acque cristalline e meravigliose cime dolomitiche. I telespettatori di Rai Uno riconosceranno i paesaggi: è proprio La Valle di Braies il set cinematografico della fiction Un passo dal cielo.