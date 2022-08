Isola dei famosi, si è laureato e adesso ha già pensato a che lavoro vuole fare

Isola dei famosi, l’ex concorrente da poco si è laureato e ha già pensato a che lavoro vuole fare adesso: ecco cosa ha svelato.

A L’isola dei famosi ne sono passati di concorrenti, da quando ha esordito in televisione il reality ha sempre riscontrato un certo seguito. L’ultima edizione è stata piena di colpi di scena, come per citarne uno la scelta di prolungare la permanenza dei naufraghi in Honduras.

Scelta che, abbiamo visto, ha portato alla decisione di alcuni di abbandonare il reality e non arrivare fino alla fine. In tutti questi anni abbiamo avuto modo di vedere sull’isola tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo anche alcuni alle prime armi, ci sono stati cantanti, attori, showgirl, comici e tanti altri. Sono infatti i concorrenti che devono riuscire a catturare l’attenzione dei telespettatori e come accade, mettendo insieme tante personalità diverse si creano molte dinamiche. Un amatissimo ex naufrago da pochi giorni ha fatto sapere a tutti di essersi laureato.

Ha pubblicato uno scatto sui social rivelando la bella notizia: “A babbo e a mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me, Giurisprudenza“. Ebbene sì, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e adesso, come ha raccontato a Nuovo, è pronto ad usare il suo titolo di studio: ecco che cosa vorrebbe fare.

Isola dei famosi, si è laureato e adesso sa già che lavoro vuole fare con il suo titolo

Il 25 luglio l’ex naufrago de L’Isola dei famosi ha fatto sapere ai suoi migliaia di follower di essersi laureato: “A chi ha sempre creduto in me, 25/07/2022 Giurisprudenza”. Ha accompagnato la didascalia con una foto in cui appare con la tesi tra le mani e la corona d’alloro, mostrando un sorriso smagliante.

Valerio Scanu ha svelato a tutti la bella notizia. Cantante amatissimo che abbiamo conosciuto tanti anni fa ad Amici, dal suo esordio nel mondo della musica ci ha sempre conquistato con le sue canzoni. Per ben due volte lo abbiamo visto al Festival di Sanremo e la prima volta nel 2010 ha trionfato con il brano Per tutte le volte che. Ebbene, proprio l’artista si è laureato e al settimanale Nuovo ha svelato che cosa vuole fare adesso e come vuole utilizzare la laurea nel mondo del lavoro. Sia chiaro Valerio non ha assolutamente intenzione di lasciare la musica ma vuole anche portare avanti un altro percorso, sogna di aiutare le persone più fragili usando i mezzi acquisiti in questi anni di studio.

Come fa sapere, gli piacerebbe collaborare con onlus e associazioni specializzate in temi sociali in modo tale da poter essere al fianco delle persone più deboli. Valerio dopo essersi laureato ha le idee chiare e sa bene cosa fare oltre ovviamente a portare avanti la carriera come cantante.