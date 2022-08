Kim Kardashian irriconoscibile in questa foto: com’è cambiata la diva; lo scatto del passato vi lascerà di stucco.

È una delle donne più famose ed influenti al mondo. Una vera e propria icona per intere generazioni. Imprenditrice e influencer di enorme successo, Kim Kardashian conta ben 320 milioni di followers su Instagram. Ed è proprio lì che, qualche giorno fa, ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato.

La star ha aperto il cassetto dei ricordi e, sul suo seguitissimo canale, ha postato una foto risalente all’estate del 1996. Una giovanissima Kim in versione acqua e sapone mangia un gelato, indossando una semplice t-shirt bianca. Uno scatto che, come sempre quando si tratta della Kardashian, ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Una valanga di complimenti per la giovane Kim: curiosi di vedere com’era da adolescente? Resterete incantati.

Kiam Kardashian, lo scatto del passato vi stupirà: quasi irriconoscibile

Siamo abituati a vederla con look curati e make up impeccabili. Kim Kardashian è una vera e propria icona di bellezza, che ha dato vita a lussuosissime linee beauty, skin care, fragranze e lingerie. A 41 anni, Kim è una delle più grandi imprenditrici al mondo, divenendo super popolare grazie al reality show A spasso con i Kardashian, dedicato alla vita della famiglia Kardashian / Jenner. Ma com’era la star prima di diventare famosa?

A mostrarlo è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram. Kim è solita condividere su Instagram foto ricordo del passato, da sola o in compagnia delle sorelle, alle quale è legatissima. E, proprio qualche giorno fa, Kim ha condiviso sui social uno scatto dolcissimo, risalente al ’96. All’epoca, la Kardashian aveva 16 anni ed era già di una bellezza incredibile. Lo scatto in questione racchiude la bellezza acqua e sapone della giovane Kim, ancora lontana dai make up super marcati con cui siamo soliti vederla oggi. Curiosi di vedere com’era? Date un’occhiata:

Eh si, la giovane Kim era già incantevole, anche mentre gusta il suo gelato. Chissà se in quel momento immaginava che, di lì a poco, sarebbe diventata una delle star più amate e in vista al mondo. È stato proprio nel ’96 che Kim ha partecipato al video musicale del brano All About U di Tupac. La grande popolarità, però, è arrivata grazie al reality show incentrato sulla sua famiglia. Avete mai visto qualche espisodio?

Kim Kardashian è tornata single dopo nove mesi

La notizia è arrivata dai media americani e sembra essere proprio ufficiale: Kim e Pate Davidson si sono lasciati, dopo circa nove mesi di relazione. Secondo le fonti, i due si sarebbero separati per via della distanza e dei troppi impegni, ma senza alcun rancore e con rispetto reciproco.